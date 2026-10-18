Usta isimler Galatasaray'ı yerden yere vurdu! "Artık normal değil"

Spor yazarları, Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği’ni deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray’ın performansını ve karşılaşmanın öne çıkan detaylarını köşelerinde mercek altına aldı.
LEVENT TÜZEMEN: "Galatasaray, Ankara'da kaybedebileceği bir maçta Deniz Gül sayesinde kazandı. Okan Buruk'u kutluyorum çünkü maç sonu yaptığı, "Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Çok fazla kötü performans var. Daha basit şeyleri yapamazken sahayı bahane etmeyeceksin" şeklinde açıklamayı alkışlıyorum. Okan hoca ilk kez oyuncuları da önüne katarak ciddi bir özeleştiri yaptı. 350 milyon Euro'luk bir kadronun bu kadar kötü koşmaya, bu kadar kötü oynamaya ve bu kadar çok pas hatası yapmaya hakkı yok." (Sabah)
UĞUR MELEKE: "Dün Galatasaray kazandı ancak çok zorlandı 88’e kadar. Osimhen zaten Barcelona önünde de kötüydü, ona esas ihtiyaç duyulacak Lille-Fenerbahçe maçları öncesi ben Ankara’da 90 dakika sahada kalacağını beklemiyordum doğrusu. Davinson’da da yorgunluk belirtileri var. İlk devrede neredeyse asist yapıyordu Salih’e. Ayrıca Eren’in Lamine Yamal karşısında dağılması belki normal karşılanabilir ancak dün Fıratcan önünde de zor durumlara düştü milli sol bek. Maçın kaderini ise herkesin vazgeçtiği bir an koşup topu geri kazanan Batrakov belirledi bir bakıma. Özellikle Sane bu kadar kolay kaybederken, yitirdiği topu (bir-iki istisna hariç) seyrederken Batrakov’un 88’de böyle bir top kazanması önemli bir detay." (Hürriyet)
GÜNTEKİN ONAY: "Şu bir gerçek ki, Galatasaray, bu sezon savunmada problemler yaşasa da, hücumda Osimhen dışında istikrarlı skor katkısı yapan bir forveti olmasa da, zorlansa da liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Bu, ligimizin ve rakiplerin yetersizliğinden kaynaklanan bir durum. Sporting Lizbon veya Barcelona karşısında özellikle ikinci yarılarda fiziksel olarak düşen Galatasaray Avrupa’da çökerken, ligde rakipler cezayı kesemiyor. Galatasaray’ın saha içinde bunca sorunlarına rağmen kazanması, rotasyon yapacak kadro genişliğini bulamamış olmasına rağmen lig liderliğinde oturuyor olması gerçekten de büyük iş. Dün Uğurcan hariç biraz da oyuna girdikten sonra Yunus dışında iyi oynayan var mıydı ? Hayır. Ancak bir şekilde kazanmayı başardı." (Hürriyet)
OSMAN ŞENHER: "Bilemiyorum Okan hoca bu takımı nasıl toparlayacak? Başkentte Uğurcan kalesinde devleşmese, kırmızı-siyahlılar girdiği gol pozisyonlarındaki son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa, sarı-kırmızılı renklere gönül verenler çok üzüleceklerdi. Defansa bakıyorum Sanchez ayakta sallanıyor. Sallai hiç yok. Eren’in ne yaptığı belli değil. Sol taraftan hücuma çıkıyor, yaptığı orta auta gidiyor. Pes be arkadaş! Sen Galatasaray forması giyiyorsun. Bu formayı giymek o kadar kolay olmamalı. Barış Alper’in etkisi sıfır. Ya sağ bek oynayacak veya kesilecek başka çaresi yok, çünkü bu tempoyla maç kazandıramaz. Sara, evlere şenlik. Bu çocuk ne kadar güzel oynuyor, koşup mücadele ediyordu, defansından top çıkartıyordu. Ayrıca çok da güzel gol vuruşları yapıyordu. Bu sezon Sara da kayboldu." (Milliyet)
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Galatasaray çok zorlandığı maçı kazanmasını bildi. İşte büyük takım refleksi budur. Böylesine zorlu maçları kötü oynasanız bile kazanacaksınız! Yoksa şampiyon olamazsınız. Galatasaray son dört sezonda bunları yaptığı için şampiyon oluyor. Galibiyet anahtarını kapının üzerinde bırakmadığı için mutlu sona ulaşıyor." (Fotomaç)
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