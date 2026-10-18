Usta isimler Galatasaray'ı yerden yere vurdu! "Artık normal değil"

"BU FORMAYI GİYMEK O KADAR KOLAY OLMAMALI"

OSMAN ŞENHER: "Bilemiyorum Okan hoca bu takımı nasıl toparlayacak? Başkentte Uğurcan kalesinde devleşmese, kırmızı-siyahlılar girdiği gol pozisyonlarındaki son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa, sarı-kırmızılı renklere gönül verenler çok üzüleceklerdi. Defansa bakıyorum Sanchez ayakta sallanıyor. Sallai hiç yok. Eren’in ne yaptığı belli değil. Sol taraftan hücuma çıkıyor, yaptığı orta auta gidiyor. Pes be arkadaş! Sen Galatasaray forması giyiyorsun. Bu formayı giymek o kadar kolay olmamalı. Barış Alper’in etkisi sıfır. Ya sağ bek oynayacak veya kesilecek başka çaresi yok, çünkü bu tempoyla maç kazandıramaz. Sara, evlere şenlik. Bu çocuk ne kadar güzel oynuyor, koşup mücadele ediyordu, defansından top çıkartıyordu. Ayrıca çok da güzel gol vuruşları yapıyordu. Bu sezon Sara da kayboldu." (Milliyet)