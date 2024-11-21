Uzun süredir ekrandan uzakta! Burcu Özberk: İş arıyorum

2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan, Güneş'in Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Burcu Özberk adından söz ettiren bir isim.
Son olarak 'Ruhun Duymaz' dizisinde rol alan Özberk bir süredir ekranda yer almıyor. Son projesinde istenen başarı elde edilemeyince dizisi final yapan oyuncu yaz ayını yurt dışında dil kursu için geçirmişti.
Burcu Özberk, Nişantaşı'da görüntlendi. SnobMagazin'in haberine göre; bir süredir ekrandan uzak kalan oyuncu, “İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok. Karar veremedim. Kural değil de içime sinen iş arıyorum, oynarken keyif alacağım bir şey istiyorum” dedi.
Güzel isim daha önce açıklamasında "Benim Türkan Şoray kurallarım yok. Oyunculukta tabuları olan bir kadın değilim... Yıl olmuş 2024 artık. Ama yine de bir şey yaparken sonrasında ne olacağını düşünerek hareket ederim" demişti.
Ünlü oyuncunun Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı dizi reyting sıralamasında beklentiyi karşılamayınca dizi için apar topar final kararı verilmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum