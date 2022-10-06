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  4. Uzun süredir görünmüyordu! Ayşe Hatun Önal'ın son hali şaşırttı

Uzun süredir görünmüyordu! Ayşe Hatun Önal'ın son hali şaşırttı

06.10.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1999'da Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen, modellik kariyerinin yanı sıra çıkardığı şarkılarla bir dönemin en çok konuşulan ismi Ayşe Hatun Önal, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz yıl önce babası Remzi Önal’ı, ardından annesi Şengül Önal’ı beyin kanaması nedeniyle kaybeden Ayşe Hatun Önal, bir süredir sessizliğini koruyor.

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Art arda yaşadığı acılar ile bunalıma girdiği iddia edilen ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal’a yakın dostları ve menajerinin ulaşamadığı iddiası, geçtiğimiz aylarda herkesi şoke etmişti. Söz konusu iddiaların üzerine açıklama yapan Ayşe Hatun Önal, ; "İyiyim her şey yolunda. Hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim" şeklinde cevap vermişti.

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Sosyal medyada, kendisini çok fazla paylaşmayan Önal, bu defa kural bozarak son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

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Makyajsız haliyle dikkat çeken 44 yaşındaki Ayşe Hatun Önal'ı görenler, 'Hâlâ çok güzel' yorumunda bulundu.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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