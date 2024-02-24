Uzun zamandır ortalarda yoktu! Yalancı Yarim'in güzeli Merve Sevi son haliyle gündem oldu

Star TV'de ekrana getirilen bir dönemin en popüler yapımlarından olan Yalancı Yarim dizisinde hayat verdiği Naz karakteri ile hafızalara kazınan Merve Sevi uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
SON HALİYLE GÜNDEM OLDU
Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolü paylaşan, uzun siyah saçları ile herkesi kendine hayran bırakan Merve Sevi yıllar sonra ortaya çıktı.
36 yaşındaki ünlü isim Nişantaşı'nda görüntüledi. Zayıflığı dikkat çeken Merve Sevi nasıl formda kaldığını da açıkladı. Sevi, 'Az yiyorum. 3-4 öğün yiyerek zayıflamıyorum. Protein ağırlık besleniyorum, bol su ve yeşil gıdalar..." dedi.
Uzun süredir ekranda olmayan Sevi, ekranda neden olmadığı sorusuna ise; "Özel bir sebebi yok. Hayat böyle gelişti, böyle devam ediyor" yanıtını verdi.
Merve Sevi 24 Temmuz 1987 yılında doğdu. Aslen Arhavili olan Sevi, Laz kökenli olduğunu açıklamıştır.
Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde de yer aldı.