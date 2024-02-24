MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzun zamandır ortalarda yoktu! Yalancı Yarim'in güzeli Merve Sevi son haliyle gündem oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Yalancı Yarim'in güzeli Merve Sevi son haliyle gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 10:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile partner olan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Merve Sevi uzun zamandır ortalarda yoktu. Bir süredir ekranlardan uzakta olan ünlü isim şimdi son haliyle gündem oldu.

Star TV'de ekrana getirilen bir dönemin en popüler yapımlarından olan Yalancı Yarim dizisinde hayat verdiği Naz karakteri ile hafızalara kazınan Merve Sevi uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Youtube

SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolü paylaşan, uzun siyah saçları ile herkesi kendine hayran bırakan Merve Sevi yıllar sonra ortaya çıktı.
36 yaşındaki ünlü isim Nişantaşı'nda görüntüledi. Zayıflığı dikkat çeken Merve Sevi nasıl formda kaldığını da açıkladı. Sevi, 'Az yiyorum. 3-4 öğün yiyerek zayıflamıyorum. Protein ağırlık besleniyorum, bol su ve yeşil gıdalar..." dedi.

Uzun süredir ekranda olmayan Sevi, ekranda neden olmadığı sorusuna ise; "Özel bir sebebi yok. Hayat böyle gelişti, böyle devam ediyor" yanıtını verdi.

Merve Sevi 24 Temmuz 1987 yılında doğdu. Aslen Arhavili olan Sevi, Laz kökenli olduğunu açıklamıştır.
Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde de yer aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Barış Akarsu Merve Sevi yalancı yarim Oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Bir kent bu fuhuş evini konuşuyor! Öğrenciye özel indirim yapmışlar

Bir kent bu fuhuş evini konuşuyor! Öğrenciye özel indirim yapmışlar

Komutana küfretmişti, bir de 'hak etti' demişti! AK Parti o aday için düğmeye bastı

Komutana küfretmişti, bir de 'hak etti' demişti! AK Parti o aday için düğmeye bastı

Kademeli emeklilikte yeni gelişme!

Kademeli emeklilikte yeni gelişme!

Doktor istifaları nedeniyle "acil durum" ilan edildi!

Doktor istifaları nedeniyle "acil durum" ilan edildi!

Sözde mahkeme kurdular! Bakan Yerlikaya duyurdu

Sözde mahkeme kurdular! Bakan Yerlikaya duyurdu

Marketlerde yeni dönem! ‘Mış gibi’ olan ürünlere ayar geliyor

Marketlerde yeni dönem! ‘Mış gibi’ olan ürünlere ayar geliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.