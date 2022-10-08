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Valerien Ismael'in açıklamalar taraftarı kızdırdı!

08.10.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftaralar galibiyete rağmen performanstan pek de memnun değil. Mücadelenin ardından konuşan Valerien Ismael'in sözleri Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisinin büyümesine neden oldu. İşte detaylar...

Giresunspor'u 1-0 ile geçerek hanesine 3 puanı yazdırmayı başaran Beşiktaş'ta taraftar oynanan oyuna tepkili... Giresunspor galibiyetiyle 3 maç sonra kazanan Siyah-Beyazlı ekipte taraftarlar Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'e ve takımın genel performansına tepki gösterirken, 47 yaşındaki hocanın maç sonu sözleri de taraftarları kızdırdı.

İŞTE VALERIEN ISMAEL'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"4-0 OLABİLİRDİ"

"4-0 OLABİLİRDİ"
"Zor bir maçtı. Rakipten ötürü değil zeminden ötürü zor maçtı. Daha da fazla gol atmamız lazım. Mesela, 4-0 olabilirdi. Daha kolay olabilirdi."

"1 KİŞİ EKSİK OYNADIK"

"1 KİŞİ EKSİK OYNADIK"
"Maç içerisinde Saiss sakatlandı, yerine giren Emrecan sakatlandı. Bu sakatlık işimizi zorlaştırdı. 1 kişi eksik oynadık diyebilirim. Gösterdiği mantalite çok kıymetli. Bu durumdan ötürü zorlandık. 3 puandan ötürü mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Zor bir maçtı ama rakipten değil, zeminden, atamadığımız gollerden."

"KADRO DERİNLİĞİMİZ VAR"

"KADRO DERİNLİĞİMİZ VAR"
"Kulübemiz bugün daha zengindi. Herkes yavaş yavaş geri dönüyor. İki stoperimizin sakatlanması, başka bir futbolcu için şans doğuracak. Sakatlananların yerine oyuncu koyacak kalitemiz ve kadro derinliğimiz var. Özellikle stoper pozisyonunda bu derinlikten bahsedebiliriz."

"BİZİM İÇİN ZOR"

"BİZİM İÇİN ZOR"
"Maçın sonlarında Josef'i stopere, Emrecan'ı 6 numaraya çektik. Uzun topları savunmak için Emrecan'a orada ihtiyaç var. Bir maçta 2 stoperi birden kaybetmek bizim için çok zor."

"MOTİVASYON VE ÖZ GÜVEN"

"MOTİVASYON VE ÖZ GÜVEN"
"Puanlar almaya devam etmek önemli. Burada zemin kötüydü. Kışın daha da kötü olur. Ankara'da da benzer bir zemin vardı. Orada da kazandık. 3 maç sonra kazanmak, önümüzdeki hafta oynayacağımız zorlu maç öncesi bize motivasyon ve özgüven verecektir."
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