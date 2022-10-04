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Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

04.10.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Van Valiliği ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) yürütülen proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerde, TÜBİTAK'ın öğrenciler için hazırladığı 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı.

Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentteki tüm kütüphaneleri zenginleştirdiklerini söyledi.

Van'da çocukları TÜBİTAK kitaplarıyla buluşturduklarını anlatan Balcı, "Yıl sonunda büyük bir ödül töreni yapacağız. Kitap okuma kültürüne katkı sağlamamız lazım. Onun için kitap okuma komisyonlarını çok önemsiyorum. Öğretmenlerimizin çalışmalarını değerli buluyorum. Dünyayı nitelikli kültür yönetir. Her alanda, bilimde, kültürde, sanatta nitelikli kültür sahibi olmanın yolu nitelikli bilgi sahibi olmaktan geçiyor. Nitelikli bilginin asli kaynağı kitaptır." dedi.

Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük yazarları, çizerleri, düşünürleriyle çocukları bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Kitap okuyup da başarısız olan birini görmedim. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş olan insanlar çok başarılı. Kitap bir yaşam tarzı olmalı. Kitap okumak bir boş zaman işi değildir. Yeme gibi, su içmek gibi insanın kendisine vakit ayırması gereken, özel gayret göstermesi gereken bir andır. Şurada 235 bin kitap var. 235 bin mutluluk verici, gülücük ve sevinç demek. Bunları birleştirdiğiniz zaman kocaman bir dünya demek. İnsanları birbirinden farklı kılan çalışmaktır. Çalışan insanlar hep öne geçer."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da öğrencileri kitapla buluşturan bu projenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Vanlı çocukları gökyüzü gözlem şenliği aracılığıyla bilim ve teknolojiyle buluşturduklarını hatırlatan Mandal, "Bugüne ve geleceğe baktığımız zaman birçok sorunla, güçlükle karşı karşıyayız. Bu sorunların en büyük özelliği bilim ve teknolojiyle çözülecek olmasıdır. Bilim ve teknolojiyle çözülmesinin ana ekseninde sadece altyapı değil insan vardır. İnsan kaynağının, beşeri sermayenin olmadığı bir ortamda bu sorunları ancak birilerinin çözmesini bekleriz. Bu beşeri kaynağın hem bilgi hem de beceri donanımlı olması gerekiyor. İşte bilgi donanımı kısmını bu kitaplarımızla gençler ve çocuklarımıza ulaştırmak yönünde çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kitaplar kaymakam ve milli eğitim müdürleri aracılığıyla ilçelere dağıtıldı.

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

Van'da TÜBİTAK tarafından hazırlanan 235 bin 190 kitabın dağıtımına başlandı

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