Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 23-29 Eylül'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 85,64 gram eroin, 18,65 gram sentetik uyuşturucu, 910,93 gram esrar, 167,2 Afyon sakızı ve 254 hap ele geçirildi.
Şüphelilerden 10'u hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 25’i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz