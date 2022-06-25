YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

25.06.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arıcı Aycan Kanat Gültekin: - "Kendi ayaklarım üzerinde durmak istedim ve projem kabul edildi"

Van'da girişimci Aycan Kanat Gültekin, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında aldığı hibe desteği ile arıcı oldu.

Bakanlığın, kırsal bölgelerde yaşayan ziraat ile ilgili meslek yüksekokulları dahil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere yönelik "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" destekleri sürüyor.

Projeden yararlanmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuran ve hibe desteği alan Gültekin, temin ettiği arılı kovan ve ekipmanla üretim yapmaya başladı.

Gültekin, AA muhabirine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu söyledi.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne başvurduğunu belirten Gültekin, "Kendi ayaklarım üzerinde durmak istedim ve projem kabul edildi. Proje kapsamında 60 arılı kovan aldık. Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan, proje kapsamında 32 üreticiyle hibe sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti.

Projelerden 7'sinin arı yetiştiriciliği ve bal üretimi üzerine olduğunu aktaran Hakan, proje kapsamında 2 kadın üreticiye destek verdiklerini kaydetti.

Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

- Arıcı Aycan Kanat Gültekin: - "Kendi ayaklarım üzerinde durmak istedim ve projem kabul edildi"

Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
02:47
Sabah
04:37
Öğle
12:14
İkindi
16:09
Akşam
19:42
Yatsı
21:24

Van Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Pazar

Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Onur Eczanesi
Ipekyolu
Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Esin Eczanesi
Edremit
Şura Eczanesi
Tusba
Çiçek Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.