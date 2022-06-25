Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

Van'da girişimci Aycan Kanat Gültekin, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında aldığı hibe desteği ile arıcı oldu.

Bakanlığın, kırsal bölgelerde yaşayan ziraat ile ilgili meslek yüksekokulları dahil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere yönelik "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" destekleri sürüyor.

Projeden yararlanmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuran ve hibe desteği alan Gültekin, temin ettiği arılı kovan ve ekipmanla üretim yapmaya başladı.

Gültekin, AA muhabirine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu söyledi.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne başvurduğunu belirten Gültekin, "Kendi ayaklarım üzerinde durmak istedim ve projem kabul edildi. Proje kapsamında 60 arılı kovan aldık. Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan, proje kapsamında 32 üreticiyle hibe sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti.

Projelerden 7'sinin arı yetiştiriciliği ve bal üretimi üzerine olduğunu aktaran Hakan, proje kapsamında 2 kadın üreticiye destek verdiklerini kaydetti.