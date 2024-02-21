VAR kayıtları açıklandı, kayıtlar olay oldu! Eski hakemden çok konuşulacak sözler... "Kayıtlara müdahale var"

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurmuştu.
Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanması uygulaması 20 Şubat itibariyle başladı. TFF, YouTube kanalından Süper Lig maçlarında sahada inceleme yapılan kayıtları yayınlandı.
VAR kayıtları bugünden itibaren artık Süper Lig maçları oynandıktan bir gün sonra yayınlanacak. Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntülü olarak da taraftarlara sunulacak.
Açıklanan kayıtların yankıları sürerken eski hakemlerden Deniz Çoban, Fanatik'te TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamasını değerlendirdi. Çoban açıklamasında çok konuşulacak ifadeler kullandı.
"Yayınlanan konuşmalarda, yeni bir "ofsaytımsı" vakası yaşamamak için belli ki bazı müdahaleler yapılmış. Buna rağmen bazı diyaloglar tartışma konusu olabilir. Hakemlerin farkında olmadan ağzından çıkan bir kelime başlarına iş açabilir. Konuşma kayıtlarının birinde VAR hakemi: "Top ele gidiyor!" diyor. Bu ifade "İhlal yok" anlamına gelecekken, aslında penaltı için davette bulunmuş."
"Bir diğer VAR konuşmasında, VAR’daki hakem protokol dışına çıkarak "Penaltı, kart yok!" diyor. Göz önünde bir maçta, sarı kartı olan bir oyuncu için VAR’daki hakemin üzerine vazife değilken böyle bir cümle kurduğunu "Kart yok!" dediğini düşünün. Ne senaryolar yazılır?"
"Bazı kayıtlarda hakemler VAR’dan "Penaltı veriyorum, iptal ediyorum!" diyerek onay alır gibi davranıyorlar. VAR’lar da hakemleri "evet penaltı" gibi yönlendiriyor. Bunlar doğal akışta kullanılan spontane konuşmalar olsa da yarınlar da polemik konusu olmaya çok müsait."