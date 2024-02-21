VAR kayıtları açıklandı, kayıtlar olay oldu! Eski hakemden çok konuşulacak sözler... "Kayıtlara müdahale var"

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurmuştu.

Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanması uygulaması 20 Şubat itibariyle başladı. TFF, YouTube kanalından Süper Lig maçlarında sahada inceleme yapılan kayıtları yayınlandı.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

VAR kayıtları bugünden itibaren artık Süper Lig maçları oynandıktan bir gün sonra yayınlanacak. Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntülü olarak da taraftarlara sunulacak.

Açıklanan kayıtların yankıları sürerken eski hakemlerden Deniz Çoban, Fanatik'te TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamasını değerlendirdi. Çoban açıklamasında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

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