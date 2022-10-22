Ve Okan Buruk el attı! Icardi'ye resti çekti...

Son olarak Türkiye Kupası'nda Kastomonuspor ile karşılaşan Galatasaray rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek taraftarlarını sevindirmişti. Alınan bu net galibiyet sonrası Süper Lig'de alınan Kayserispor mağlubiyetini bir nebze de olsa unutturan Sarı-Kırmızılılar'da yüzler gülerken, yeni transfer Icardi ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ve gelişiyle büyük ses getiren Sarı-Kırmızılılar'da aşk hayatıyla gündemde düşmeyen Arjantinli yıldız, geldiği günden bu yana henüz 2 Süper Lig maçında forma şansı bulurken, 118 dakika sahada kaldı. Oynadığı dakikalarda henüz istenilen performansı gösteremeyen Icardi için Okan Buruk'tan flaş bir hamle geldi.