Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Geraldo, Gökhan Gökgöz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Bahov (Ahmet Karataş, Umut Özdemir)
Halkbank: Selçuk Keskin, Vigrass, Bruno, Oğuzhan Karasu, Ramos, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu)
Setler: 20-25, 25-16, 16-25, 21-25
Süre: 111 dakika (29, 28, 25, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın son maçında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Halkbank: 3
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz