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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

22.11.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Halkbank: 3

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Geraldo, Gökhan Gökgöz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Bahov (Ahmet Karataş, Umut Özdemir)

Halkbank: Selçuk Keskin, Vigrass, Bruno, Oğuzhan Karasu, Ramos, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu)

Setler: 20-25, 25-16, 16-25, 21-25

Süre: 111 dakika (29, 28, 25, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın son maçında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Halkbank: 3

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank

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