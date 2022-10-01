Salon: Ali Yücel
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı
Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Kaan Bülbül, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Berkun Eber Üstündağ (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Muhammed Furkan Açıkgöz, Eren Kanlı)
Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Onur Günaydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Yasin Aydın, Selim Kalaycı)
Setler: 23-25, 20-25, 27-29
Süre: 95 dakika (29, 28, 38)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
Tokat Belediye Plevne: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz