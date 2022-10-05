Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı
Arkas Spor: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Enis Ali Ay, Gökçen Yüksel, Erhan Hamarat)
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Berkun Eber Üstündağ, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Hasan Balcıoğlu, Onur Kaya, Egecan Avcıl, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz)
Setler: 25-15, 25-19, 25-10
Süre: 62 dakika (20, 22, 20)
İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
- Arkas Spor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0
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