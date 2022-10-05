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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.10.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Enis Ali Ay, Gökçen Yüksel, Erhan Hamarat)

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Berkun Eber Üstündağ, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Hasan Balcıoğlu, Onur Kaya, Egecan Avcıl, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz)

Setler: 25-15, 25-19, 25-10

Süre: 62 dakika (20, 22, 20)

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

- Arkas Spor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne

Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne

Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne

Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne

Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne

Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne

Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne

Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne

Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne

Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Efeler Ligi Arkas Spor

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