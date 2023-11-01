SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Voleybolun en zenginleri listesi açıklandı! Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş...

Voleybolun en zenginleri listesi açıklandı! Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş...

01.11.2023 19:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile alınan başarılarda büyük pay sahibi olan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un servetleri dudak uçuklattı. Başarılı iki genç voleybolcu, servetleri ile dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesinde girdi.

Rich Verse, geçen haftalarda dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesini yayımladı. Listede yer alan isimler dikkat çekerken, Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı. Açıklanan listede Lokomotiv Kaliningrad'da forma giyen Ebrar Karakurt'un net servetinin 4,2 milyon dolar olduğu belirtildi.

Genç voleybolcu en zengin voleybolcular listesinde 13. sırada yer aldı. VakıBank forması giyen Zehra Güneş ise 4 milyon dolarlık serveti olduğu ve Ebrar'ın hemen arkasında 14. sırada yer aldı.

Rich Verse’ün hazırladığı en zengin kadın voleybolcular listesinde yer alan ilk 20 oyuncu, ülkeleri ve toplam servetleri ise şu şekilde:

İŞTE O LİSTE

Canlı Skor

İŞTE EN ÇOK KAZANANLAR

SHEILLA CASTRO (Brezilya)

SHEILLA CASTRO (Brezilya)
12 milyon dolar

JAQUELINE CARVALHO (Brezilya)

JAQUELINE CARVALHO (Brezilya)

9,1 milyon dolar

GABRIELA GUIMARAES (Brezilya)

GABRIELA GUIMARAES (Brezilya)

8,8 milyon dolar

THAISA DAHER (Brezilya)

THAISA DAHER (Brezilya)

7,7 milyon dolar

PAOLA EGONU (İtalya)

PAOLA EGONU (İtalya)

7,3 milyon dolar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Voleybol Ebrar Karakurt Zehra Güneş af a milli voleybol takımı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.