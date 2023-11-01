Voleybolun en zenginleri listesi açıklandı! Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş...

Rich Verse, geçen haftalarda dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesini yayımladı. Listede yer alan isimler dikkat çekerken, Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı. Açıklanan listede Lokomotiv Kaliningrad'da forma giyen Ebrar Karakurt'un net servetinin 4,2 milyon dolar olduğu belirtildi.

Genç voleybolcu en zengin voleybolcular listesinde 13. sırada yer aldı. VakıBank forması giyen Zehra Güneş ise 4 milyon dolarlık serveti olduğu ve Ebrar'ın hemen arkasında 14. sırada yer aldı.

Rich Verse’ün hazırladığı en zengin kadın voleybolcular listesinde yer alan ilk 20 oyuncu, ülkeleri ve toplam servetleri ise şu şekilde:

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