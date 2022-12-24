SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Volkan Demirel günler önce söylemişti! 'Yeni Haaland' Bertuğ Yıldırım'dan harika gol...

Volkan Demirel günler önce söylemişti! 'Yeni Haaland' Bertuğ Yıldırım'dan harika gol...

24.12.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 15. haftada oynanan karşılaşmalarla devam etti. Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor'un karşı karşıya geldiği müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, Bertuğ Yıldırım'ın attığı gol maça damgasını vurdu. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in daha önce övgüyle bahsettiği ve Haaland ile Ibrahimovic benzetmelerini yaptığı genç yıldız, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 15. haftada Atakaş Hatayspor, Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyem maçta Hatayspor'un genç santrforu Bertuğ Yıldırım mükemmel bir gole imza attı.

5747a8b0-13fd-4785-b05a-4693b688572e

Karşılaşmanın 75. dakikasında gelişen Hatayspor atağında orta alanda topla buluşan Kevin Soni, savunma arkasına sarkan Bertuğ Yıldırım'a uzun bir pas attı. Yıldırım, kendisine gelen topun yere inmesine izin vermeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu.

AA-20221224-29825351-29825348-ATAKAS_HATAYSPOR_BITEXEN_GIRESUNSPOR (Large)

Yıldırım'ın golü sonrasında Hatayspor'da büyük bir sevinç yaşanırken, Yıldırım'ın attığı gol sosyal medyanın gündemine oturdu.

thumbs_b_c_5ea69dd2296c766016a59ce78a80f41f

Genç futbolcunun attığı golün ardından akıllara Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in söyledikleri geldi. Demirel, 20 yaşındaki santrfor için "Bertuğ, Türk Futbolu için bir kıymet ama Bertuğ'u benim söylememle bir yer istiyorsa o olmaz. Şu an onun yeri Hatayspor. Bertuğ için emekleme çağındayız. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimovic... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa. Biz yolu göstereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte o gol...

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

BERTUĞ YILDIRIM'DAN HAALAND GOLÜ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Hatayspor Giresunspor Volkan Demirel spor Süper Lig FIFA Dünya Kupası atakaş spor toto erden spor tot e haaland süper li spor to

En Çok Okunan Haberler

Kulislerde konuşulan bomba İmamoğlu iddiası! ‘Derhal aday ilan edilmeli’

Kulislerde konuşulan bomba İmamoğlu iddiası! ‘Derhal aday ilan edilmeli’

O ücret faiziyle iade edilecek

O ücret faiziyle iade edilecek

Süper Lig'de ilk yaşandı! İki maçta toplam 29 dakika oynandı

Süper Lig'de ilk yaşandı! İki maçta toplam 29 dakika oynandı

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı

Röportajı yapan muhabirden itiraf! Messi'den ağza alınmayacak küfür! "O... çocuğu" dedi ve...

Röportajı yapan muhabirden itiraf! Messi'den ağza alınmayacak küfür! "O... çocuğu" dedi ve...

Dev finalin hakemi sonunda patladı! "7 Fransız sahaya girdi"

Dev finalin hakemi sonunda patladı! "7 Fransız sahaya girdi"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.