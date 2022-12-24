Volkan Demirel günler önce söylemişti! 'Yeni Haaland' Bertuğ Yıldırım'dan harika gol...

FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 15. haftada Atakaş Hatayspor, Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyem maçta Hatayspor'un genç santrforu Bertuğ Yıldırım mükemmel bir gole imza attı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında gelişen Hatayspor atağında orta alanda topla buluşan Kevin Soni, savunma arkasına sarkan Bertuğ Yıldırım'a uzun bir pas attı. Yıldırım, kendisine gelen topun yere inmesine izin vermeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu.

Yıldırım'ın golü sonrasında Hatayspor'da büyük bir sevinç yaşanırken, Yıldırım'ın attığı gol sosyal medyanın gündemine oturdu.

Genç futbolcunun attığı golün ardından akıllara Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in söyledikleri geldi. Demirel, 20 yaşındaki santrfor için "Bertuğ, Türk Futbolu için bir kıymet ama Bertuğ'u benim söylememle bir yer istiyorsa o olmaz. Şu an onun yeri Hatayspor. Bertuğ için emekleme çağındayız. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimovic... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa. Biz yolu göstereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte o gol...

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır