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Volkan Demirel'in karısı Zeynep Sever paylaştı! "Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben..."

02.05.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Zeynep Sever yaklaşan seçimler öncesi yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Sever "Bir kişiye bile dokunsam benim için kârdır" diyerek bakın ne dedi.

Fenerbahçe’nin eski kalecisi, Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. 6 Şubat'ta Hatay'da olan ve büyük depremde herkes gibi zor günler geçiren Sever seçim öncesi bir paylaşımda bulundu.

"Burayı eğlence amaçlı kullanılan bir platform olarak gördüm hep (ki öyle), hiç ciddiye almadım hep küçümsedim. Ta ki 6 şubata kadar. O kadar çok insana dokunabildim, fayda sağlayabilidim ki buradan, ben bile şaşırdım. Bu yüzden bir kişiye bile dokunsam benim için kârdır. Dil sevgi olsun, kalem barış…" diyerek uzun uzun düşüncelerini paylaştı.

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Seçime dair fikirlerini paylaşan Zeynep Sever "Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben benim gibi düşünmeyenden nefret etmeyeceğim" diyerek tavsiyede bulundu.

SEÇİM PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

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Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel zeynep sever sosyal medya

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