The Marvelous Mrs. Maisel'in güzel oyuncusu transparan giydi! Sütyen yerine...

The Marvelous Mrs. Maisel dizisi ile dikkat çeken oyuncu Rachel Brosnahan, 2023 Met Gala'da gotik şeffaf siyah örgü bir elbiseyle dikkat çekti. Sütyensiz tarzıyla gözleri üzerine çeken güzel oyuncu beğeni topladı.

Elbise, göğüs kısmına stratejik olarak yerleştirilmiş iki payet süslemenin yanı sıra orta kısım ve kollar boyunca dağılmış payetler içeriyordu.

Oyuncu, omuzlarının üzerine bol dökümlü giydiği gümüş astarlı uzun siyah bir ceket ekledi. Aksesuarları arasında bir dizi yüzük ve Simon G imzalı özel altın ve pırlanta küpeler vardı.

Saçlarını atkuyruğu şeklinde toplayarak ve siyah göz kalemiyle eşleştirerek güzel görünümüyle kırmızı halıda beğenilen isimler arasında yerini aldı.



The Marvelous Mrs. Maisel'in beşinci ve son sezonu şu anda Amazon Prime Video'da yayınlanıyor ve dizinin finali 26 Mayıs'ta yapılacak.

