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Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

30.08.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

MANİSA (AA) - Şarkıcı Volkan Konak, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahne aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, siyasi partilerin temsileri, mehter marşı eşliğinde fener alayı yürüyüşüyle Sultan Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser alanına geldi.

Fener alayının ardından Volkan Konak, sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Canlı performansıyla yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün, konser sonunda Volkan Konak’a çiçek takdim etti.

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Manisa Volkan Konak konser

Manisa Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

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05:04
Sabah
06:30
Öğle
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