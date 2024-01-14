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  4. Wanda Nara, Icardi ile ilk gecesini anlatınca olay oldu! "Ertesi gün vücudumda..."

Wanda Nara, Icardi ile ilk gecesini anlatınca olay oldu! "Ertesi gün vücudumda..."

14.01.2024 08:26 | Son Güncelleme:
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Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara sosyal medya gündeminden düşmüyor. Şu sıralar tatilde olan çiftten Wanda Nara kocasıyla ilk gecesini anlatınca sosyal medyada yine gündem oldu. Wanda Nara "Benden önce o yataktan 200 kadın geçmiş olmalı" dedi.

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalınca soluğu eşi Wanda Nara ile birlikte Arjantin'de aldı.


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"ONU KIZLARLA TANIŞTIRIRDIM"

Arjantin'de tatil pozlarıyla adından söz ettiren Icardi'nin eşi Wanda Nara dış basına özel hayatına dair açıklamalar yapınca yine gündem oldu.

"Arkadaştık. Birbirimizle sürekli telefonda konuşurduk, onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi" diyen Wanda Nara kocasının o dönem 2 telefon taşıdığını ve kadınları kıtalara ayırdığını ifade etti.

Icardi ile bir tekne buluşmasında iş ve kadınlar için olan telefonu gören Wanda telefonlardan birini denize attığını da itiraf etti. O gün uzun saatler Icardi ile o telefonu aradıklarını söyleyen Wanda Nara ilk gecelerine dair de açıktı.

Wanda Nara "Benden önce o yataktan 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra tamamen yok oldu. Artık yatağa ihtiyacı kalmamıştı. Ertesi gün vücudumda hissettiğim acıyı hatırlıyorum çünkü her şeyi vermeye alışık değildim, her dört saatte bir Ibuprofen aldım" diyerek şoke etti.

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