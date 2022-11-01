Wayne Rooney'i görenler tanıyamıyor! İşte eski futbolcunun son hali

İngiltere'nin efsane futbolcularından Wayne Rooney'in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Hem İngiltere Milli Takımı'nın hem de Manchester United'ın eski futbolcusu olan 37 yaşındaki Wayne Rooney, son olarak eşi Coleen Roneey'nin Dubai'de bulunan bir Yunan tavernasında düzenlediği partide görüntülendi.

SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Tanya ve Phil Bardsley gibi arkadaşlarıyla bol bol Yunan dansı eden ve tabak kırarak eğlenceli bir gece geçiren Rooney'nin paylaşılan fotoğraflardaki son hali ise herkesi şaşırttı.

DC UNITED'DA MENAJERLİK YAPIYOR

Wayne Rooney, şimdilerde MLS Ligi ekiplerinden DC United'da teknik direktör olarak görev yapıyor.