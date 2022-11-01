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  4. Wayne Rooney'i görenler tanıyamıyor! İşte eski futbolcunun son hali

Wayne Rooney'i görenler tanıyamıyor! İşte eski futbolcunun son hali

01.11.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Everton, Manchester United ve DC United gibi takımlarda forma giymesinin ardından, aktif futbolculuk kariyerini 2021 yılında Derby Country'de noktalayan İngiliz futbolcu Wayne Rooney eşinin düzenlediği bir partiye katılırken, son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

İngiltere'nin efsane futbolcularından Wayne Rooney'in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Hem İngiltere Milli Takımı'nın hem de Manchester United'ın eski futbolcusu olan 37 yaşındaki Wayne Rooney, son olarak eşi Coleen Roneey'nin Dubai'de bulunan bir Yunan tavernasında düzenlediği partide görüntülendi.

SON HALİ ŞAŞIRTTI!

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Tanya ve Phil Bardsley gibi arkadaşlarıyla bol bol Yunan dansı eden ve tabak kırarak eğlenceli bir gece geçiren Rooney'nin paylaşılan fotoğraflardaki son hali ise herkesi şaşırttı.

DC UNITED'DA MENAJERLİK YAPIYOR

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Wayne Rooney, şimdilerde MLS Ligi ekiplerinden DC United'da teknik direktör olarak görev yapıyor.

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