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  4. Weghorst ile Messi arasında yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı! ''Messi'yi tekmek tokat dövecekti''

Weghorst ile Messi arasında yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı! ''Messi'yi tekmek tokat dövecekti''

11.12.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda-Arjantin maçının ardından Messi'nin Beşiktaşlı yıldız oyuncu Weghorst'a röportaj sırasında 'aptal' demesi dünya gündemine oturmuştu. Messi ile sözlü bir tartışma yaşayan Weghorst'un o anlarda neler yaptığını Arjantinli eski oyuncu Agüero açıkladı.

Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan mücadelede penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin'de sevinç çok büyüktü. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Messi, Weghorst ile sözlü kavga etmişti.

İŞTE O ANLAR

"NE BAKIYORSUN APTAL! SEN APTALSIN"

"NE BAKIYORSUN APTAL! SEN APTALSIN"

Messi, maç sonunda röportaj verdiği sırada Beşiktaşlı Weghorst'a dönüp, "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak. Sen aptalsın!" sözlerini sarf etti. Canlı yayına yansıyan o anlar karşılaşmanın önüne geçti.

"MAÇTAN ÖNCE KONUŞAN İNSANLARI SEVMİYORUM"

"MAÇTAN ÖNCE KONUŞAN İNSANLARI SEVMİYORUM"

Messi sözlerinin devamında ise, "Maçlardan önce konuşan insanları sevmiyorum. Weghorst bize gelerek hep kışkırtmaya çalıştı. Hollanda'nın hocası da saygılı değildi. Çok saygısızlardı" dedi.

AGÜERO AÇIKLADI: MESSI'YE "BURAYA GEL!" DİYORDU

AGÜERO AÇIKLADI: MESSI'YE "BURAYA GEL!" DİYORDU

Olayların yaşandığı anlarda orada bulunan eski Arjantinli oyuncu Agüero, "Soyunma odasına yeni giriyorduk ki bu iri adam [Weghorst] 'Hey, hey, Messi' diye bağırmaya başladı. Leo ona bakmak için döndü. Adam daha sonra ona, 'Buraya gel de bunu erkek gibi yüzüme söyle' dedi. Ben de oraya atladım ve ona susmasını söyledim. Leo’yu tekme tokat dövecekti. ‘Messi ile neden böyle konuşuyorsun?' dedim. Sonra bana 'Bana sus deme' diye tepki gösterdi." ifadelerini kullandı.

WEGHORST CEVAP VERDİ: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

WEGHORST CEVAP VERDİ: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Messi'nin kendisi için söylediği sözlere cevap veren Beşiktaşlı yıldız Weghorst, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yaptı.

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