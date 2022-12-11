Weghorst ile Messi arasında yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı! ''Messi'yi tekmek tokat dövecekti''

AGÜERO AÇIKLADI: MESSI'YE "BURAYA GEL!" DİYORDU

Olayların yaşandığı anlarda orada bulunan eski Arjantinli oyuncu Agüero, "Soyunma odasına yeni giriyorduk ki bu iri adam [Weghorst] 'Hey, hey, Messi' diye bağırmaya başladı. Leo ona bakmak için döndü. Adam daha sonra ona, 'Buraya gel de bunu erkek gibi yüzüme söyle' dedi. Ben de oraya atladım ve ona susmasını söyledim. Leo’yu tekme tokat dövecekti. ‘Messi ile neden böyle konuşuyorsun?' dedim. Sonra bana 'Bana sus deme' diye tepki gösterdi." ifadelerini kullandı.