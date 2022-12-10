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Weghorst'un attığı 2. goldeki detay izlenme rekoru kırıyor! Maçtan sonra ortaya çıktı ve görenler inanamadı...

10.12.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Arjantin, Hollanda’yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hollanda'yı 2-0'dan hayata döndürerek penaltılara götüren Weghorst'un attığı 2. goldeki detay sosyal medyada ortaya çıktı.

Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final müsabakaları oynanırken, Arjantin, Hollanda ile karşılaştı. Mücadelenin ilk golünü Arjantin’de Molina, 35. dakikada kaydetti. İlk yarı Güney Amerika temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı 73. dakikada Arjantin’in yıldızı sahneye çıktı. Messi, kullandığı penaltı atışını gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetmiş oldu. 83’te Hollanda farkı 1’e indiren golü buldu. Beşiktaş’ta forma giyen Wout Weghorst, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının ilk golüne imza attı.

Turuncularda Weghorst, normal sürenin uzatma dakikalarında takımını maça bağlayan golü kaydederek skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmanın normal süresi 2-2’lik beraberlikle tamamlandı. Uzatma devrelerinde de gol olmayınca müsabaka penaltı atışlarına taşındı.

ATTIĞI 2. GOL ŞANS DEĞİLMİŞ!

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Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst, iki yıl önce Wolfsburg formasıyla, Brezilya'ya attığı golün aynısını kaydetmiş. Antrenmanda sürekli bu pozisyonlara çalıştığı ortaya çıkan Hollandalı yıldızın Wolfsburg formasıyla attığı gol sosyal medyada gündeme oturdu.

İŞTE O GOL

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Arjantin beşiktaş messi weghorst At kata hollandalı

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