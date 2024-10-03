Yalı Çapkını dizisindeki cinsel ilişki iması gündemde! Seyirci çileden çıktı: O kadar iğrenç ki...

Yalı Çapkını 77. bölümüyle 4 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak. 'Tekrarı yok' notuyla yayınlanan Yalı Çapkını'nın 77. bölüm 2. fragmanı seyirciyi kızdırdı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtıma; Seyran'ın Sinan'ın ailesiyle yaşamaya başlaması ve Sinan'ın ona "Bırak artık şu Ferit'i be!" diye tepki göstermesi damga vurdu.

Yeni bölümün ikinci fragmanında 'Seyran'ın Sinan'la birlikte olup olmadığı' soru işareti yaratıldı. Yatak odasındaki kesitleri gören seyirci isyan etti.