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  4. Yalı Çapkını dizisindeki cinsel ilişki iması gündemde! Seyirci çileden çıktı: O kadar iğrenç ki...

Yalı Çapkını dizisindeki cinsel ilişki iması gündemde! Seyirci çileden çıktı: O kadar iğrenç ki...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.10.2024 10:35
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Yalı Çapkını'nın 77. bölüm 2. fragmanı yayınlanır yayınlanmaz tepki çekti. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizide yatak odası sahneleri seyirciyi çileden çıkardı.

Yalı Çapkını 77. bölümüyle 4 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak. 'Tekrarı yok' notuyla yayınlanan Yalı Çapkını'nın 77. bölüm 2. fragmanı seyirciyi kızdırdı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtıma; Seyran'ın Sinan'ın ailesiyle yaşamaya başlaması ve Sinan'ın ona "Bırak artık şu Ferit'i be!" diye tepki göstermesi damga vurdu.

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Yeni bölümün ikinci fragmanında 'Seyran'ın Sinan'la birlikte olup olmadığı' soru işareti yaratıldı. Yatak odasındaki kesitleri gören seyirci isyan etti.

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Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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