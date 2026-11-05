8 ay önce teşhis konuldu! Manken Elif Ece Uzun hastalığını açıkladı

Ünlü manken Elif Ece Uzun, sağlık durumuyla ilgili bir itirafta bulundu. Uzun, yaklaşık 8 ay önce kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirterek, yaşadığı süreci kontrollü şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Günaydından Gökhan Gökduman'ın haberine göre; ünlü manken "Bipolar olanlar korkmasın, düzenli ilaç kullanımıyla hayatınıza rahatça devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Kişinin duygu durumu, enerji seviyesi ve günlük aktivitelerini yerine getirme yeteneğinde sıra dışı değişimlere neden olan kronik bir ruh sağlığı durumudur.

Eskiden manik-depresif bozukluk olarak bilinen bu hastalık; aşırı enerjik ve coşkulu hissedilen mani veya hipomani dönemleri ile derin üzüntü ve umutsuzluğun yaşandığı depresyon atakları arasında gidip gelen döngülerle karakterizedir. Genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu bipolar bozukluk, uzman kontrolünde uygulanan ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemleriyle başarılı bir şekilde yönetilebilir.