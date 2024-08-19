Yalı Çapkını dizisindeki set aşkı mutlulukla sonuçlandı! Beril Pozam ve Ersin Arıcı evlendi

Yalı Çapkını dizisinde kavuşamayan aşıkları canlandıran Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu buldu. Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı bugün evlendi.
Yalı Çapkını'nda "Suna" rolünü canlandıran Beril Pozam ve Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dünyaevine girdi.
Ünlü çifti Yalı Çapkını ekibi yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İşte o isimler...
Afra Saraçoğlu - Beril Pozam ve Öznür Serçeler
Öznür Serçeler- Afra Saraçoğlu- Buçe Buse Kahraman
Gözde Kansu - Mert Ramazan Demir