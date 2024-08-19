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  4. Yalı Çapkını dizisindeki set aşkı mutlulukla sonuçlandı! Beril Pozam ve Ersin Arıcı evlendi

Yalı Çapkını dizisindeki set aşkı mutlulukla sonuçlandı! Beril Pozam ve Ersin Arıcı evlendi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.08.2024 23:30
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Birliktelikleri Yalı Çapkını setinde başlayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan güzel haber geldi. Sade bir törenle nikah masasına oturan Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününe dizinin oyuncuları ve birçok ünlü akın etti. İşte düğünden detaylar...

Yalı Çapkını dizisinde kavuşamayan aşıkları canlandıran Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu buldu. Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı bugün evlendi.

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Yalı Çapkını'nda "Suna" rolünü canlandıran Beril Pozam ve Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dünyaevine girdi.

DİZİ OYUNCULARI YALNIZ BIRAKMADI!

DİZİ OYUNCULARI YALNIZ BIRAKMADI!

Ünlü çifti Yalı Çapkını ekibi yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İşte o isimler...

Afra Saraçoğlu - Beril Pozam ve Öznür Serçeler

Öznür Serçeler- Afra Saraçoğlu- Buçe Buse Kahraman

Gözde Kansu - Mert Ramazan Demir

Anahtar Kelimeler:
dizi yalı çapkını
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