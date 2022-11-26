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Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

26.11.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer, yayınlanan son bölümle gündem oldu. Dizide Halis Ağa'nın unutamadığı aşkı Hatice rolünü üstlenen oyuncunun kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Başarılı oyuncunun kızı da annesinin mesleğinden giderek oyuncu oldu.

Hattuç karakterini canlandırdığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün yayınlanmasıyla gündeme gelen Şerif Sezer, merak konusu oldu.

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1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan bir ailenin en büyük kızı olarak dünyaya gelen Şerif Sezer, oyunculuğa tiyatro ile başladı ve Bir Günün Hikâyesi adlı filmiyle 1980 yılında sinemaya geçti. İyi derecede Fransızca bilen ünlü oyuncu, Av Zamanı, Lale Devri, Anneler ve Kızları, Karagül gibi birçok yapımda rol aldı.

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KIZI DA ANNESİNİN İZİNDEN GİTTİ

Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncunun kariyeri kadar ailesi de dikkat çekti. Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Sezer'in 1986 doğumlu kızı Deniz Arna, pek çok başarılı dizi ve filmde rol aldı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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