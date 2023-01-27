Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar yaptı.

Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi bırakmayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu özel hayatı ve oyunculuğuyla gündeme geliyor.

Nazlı Çelik, annesi Semra Çelik ile bu karesini Instagram hesabından "Annem" notuyla paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ciğerci, yayınladığı kareye "moralim çok bozuk çünkü benden küçük duran bir annem var" notunu düştü. Ciğerci'nin paylaşımına yorum yağdı.