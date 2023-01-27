Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi bırakmayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu özel hayatı ve oyunculuğuyla gündeme geliyor.
Son dönemde Mert Yazıcıoğlu ayrılığıyla adından söz ettiren güzel oyuncu soluğu Ege'de aldı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Kuzey Ege'm" notunu düştü.
Annesiyle selfie pozunu da paylaşan oyuncuya yorum yağdı.
Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar yaptı.
ÜNLÜLERİN ANNELERİ
Nazlı Çelik, annesi Semra Çelik ile bu karesini Instagram hesabından "Annem" notuyla paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
Ciğerci, yayınladığı kareye "moralim çok bozuk çünkü benden küçük duran bir annem var" notunu düştü.
Ciğerci'nin paylaşımına yorum yağdı.
Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "Canım annem gelmiş" notuyla paylaştı.