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  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Görenler "Güzellik anneden" dedi

27.01.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu son dönemin en popüler isimlerinden. Oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu, annesiyle yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi bırakmayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu özel hayatı ve oyunculuğuyla gündeme geliyor.

Ekran Alıntısı

Son dönemde Mert Yazıcıoğlu ayrılığıyla adından söz ettiren güzel oyuncu soluğu Ege'de aldı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Kuzey Ege'm" notunu düştü.

Annesiyle selfie pozunu da paylaşan oyuncuya yorum yağdı.

Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar yaptı.

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ÜNLÜLERİN ANNELERİ

Ebru Polat ve annesi...
Nazlı Çelik, annesi Semra Çelik ile bu karesini Instagram hesabından "Annem" notuyla paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ciğerci, yayınladığı kareye "moralim çok bozuk çünkü benden küçük duran bir annem var" notunu düştü. Ciğerci'nin paylaşımına yorum yağdı.
Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "Canım annem gelmiş" notuyla paylaştı.
Merve Boluğur ve annesi
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Afra Saraçoğlu Oyuncu karakteri

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