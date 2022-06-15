Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam Fuarı açıldı

Yalova Valiliğinin koordinatörlüğünde düzenlenen "Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam Fuarı", ildeki ortaokul, lise öğrencileri ile veli ve sanayi kuruluşlarını bir araya getiriyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Vali Muammer Erol ve protokolün resim sergisi açılışını yapmasıyla başladı.

Etkinlik alanında yer alan aralarında istihdam garantili eğitim veren meslek liselerinin bulunduğu stantları gezen protokol üyeleri, öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kağıt üretimi üzerine çalışılan standı ziyaret eden Vali Erol, öğrencilerin yardımıyla kağıt yapım aşamalarını uyguladı.

İstihdam garantili eğitim veren okullardan Şehit Sercan Yazar ile Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin stantlarına geçen protokol üyeleri, öğrencilerin projelerini inceledi.

Son olarak Altınova Tersane Girişimcileri AŞ standına geçen protokol, Sefine ve Tersan Tersanesi kurumsal iletişim uzmanlarıyla görüştü.

Fuara gelecek öğrenci, veli ve bu alanda istihdam edilmek istenen vatandaşlara bilgilendirmede bulunulacak uzmanların, iş arayanlar için de bir fırsat oluşturması hedefleniyor.

Fuar ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın ardından fuarı açtıklarını belirtti.

Yeniyol, 15-16 Haziran tarihlerinde açık olacak fuarda, tüm meslek liseleri, KOSGEB, İş-Kur, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve sanayi kuruluşlarının stantlarının bulunduğunu söyledi.

Fuarda, sektörle öğrenciler, eğitim camiası ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğunu dile getiren Yeniyol, şunları aktardı:

"Bu bizim için mutluluk verici bir şey. Eğiteceğimiz çocuklarımızı bu sektörde istihdam edeceğiz. Devletimizin istihdama yönelik yaptığı iyileştirmeler, bizim eğitim sürecimizi daha rahat ve kolay şekilde ortaya koydu. Şu anda rahatlıkla çocuklarımıza 9. sınıfa girdikten sonra teorik eğitiminin yanında direkt sektörün içerisinde iş başı yapmaları noktasında büyük destek verildi. Yalova olarak verilen bu destekleri fırsata çevirdik."

- İsteyen vatandaşa da yeni iş bulma fırsatı tanınıyor

Kentte, yaygın eğitimdeki 12 bin 974 öğrencinin 5 bin 100'ünün mesleki ve teknik eğitim bünyesinde olduğunu hatırlatan Yeniyol, şöyle konuştu:

"Bu bizim için sevindirici bir durum. İnşallah bunu daha da artıracağız. Türkiye ve dünyanın gerçeği bu. Nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve hızlı bir şekilde istihdama kavuşturmak en büyük dileğimizdir. Bu iki günlük fuar içerisinde ortaokul 8. sınıf ve lise öğrencilerimiz buraya gelecek, burada açılan tüm meslek liseleri stantlarını gezecekler. Bu stantlardaki rehber öğretmenlerimiz öğrencilere okulların bünyesindeki bölümleri, yapılan yenilikleri anlatacak. Velilerimize de liseye geçişte yapılacak eğitim sürecini anlatacaklar. Bunun yanında KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Odası, Yalova Makine İhtisas OSB ve İş-Kur da burada olacak. Velilerimiz onlarla da görüşecek. Öğrencilerimizi bırakın yaşı 40'a varmış veya aşmış yaygın eğitime tabi olan Yalova'daki halkımız bile irtibata geçtiklerinde yeni iş bulma, kariyer edinme fırsatı bulacaklar."