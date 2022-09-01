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Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

01.09.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun: - "Helenapolis ve su altı kazı çalışmaları sadece Türk değil, dünya tarihine de ışık tutacak. 157 yıllık tarihi Deniz Feneri Müzesi bölgeyi aydınlatmaya devam edecek. Tüm bu çalışmalar dünya tarihi açısından büyük önem taşıyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Yalova'nın Altınova ilçesinde yürütülen çok sayıda arkeolojik kazı çalışmasını yerinde inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü "Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları", "Çobankale Kazı Alanı" ve kazı evlerini ziyaret eden Coşkun, Altınova Belediyesi sponsorluğunda yürütülen çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Metin Oral'ı kutladı.

Coşkun, Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi Konferans Salonu'nda Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz'den Hersek'te yapılan kara kazıları ve Limnae/Civetot Sualtı Kazıları hakkında bilgi aldı.

Buradan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yenilenen, Marmara Denizi'nin en eski deniz fenerlerinden biri olan 157 yıllık Yalova Hersek Dilburnu Deniz Feneri'ni gezen Coşkun, alanın müzeye dönüştürülme çalışmaları hakkında Altınova Belediyesi Yüksek Arkeoloğu Işıl Akalan Gündüz'den bilgi aldı.

Son olarak Çobankale ve kazı evini ziyaret eden Coşkun, Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin'den kazı çalışması ve ortaya çıkarılan eserlerle ilgili bilgi aldı.

Altınova'da çok önemli tarihi çalışmalara imza atıldığını belirten Coşkun, "Osmanlı'nın Bizans ile yaptığı ilk savaş olan Bafeus Savaşının geçtiği Çobankale'de çalışmalar bizlere yeni bilgiler verecektir. Halil İnalcık hocamıza göre Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun temeli olan Bafeus Savaşı'nın geçtiği Çobankale'deki çalışmalar, tarihimize yeni bilgiler sunacaktır. Hersek'te gerçekleştirilen kazılar Selçuklu ve Osmanlı'nın kuruluş dönemi hakkında yepyeni bilgiler sunuyor. Ayrıca Helenapolis ve su altı kazı çalışmaları sadece Türk değil dünya tarihine de ışık tutacak. 157 yıllık tarihi Deniz Feneri Müzesi bölgeyi aydınlatmaya devam edecek. Tüm bu çalışmalar dünya tarihi açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Bölgedeki arkeolojik kazıların yapıldığı tek yerin Altınova olduğunu dile getiren Başkan Oral ise, Çobankale ve Hersek Deltası kazılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 12 ay kesintisiz hale geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bize her türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un şahsında hükümetimize, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yahya Coşkun'un şahsında bakanlık bürokratlarına, AK Parti İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar'ın şahsında tüm teşkilatlarımıza, AK Parti MKYK üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Sayın Meliha Akyol'a ve AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Hasan Zafer'e, ilçe halkım ile tarih ve kültür sevdalıları adına teşekkür ederim."

Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun: - "Helenapolis ve su altı kazı çalışmaları sadece Türk değil, dünya tarihine de ışık tutacak. 157 yıllık tarihi Deniz Feneri Müzesi bölgeyi aydınlatmaya devam edecek. Tüm bu çalışmalar dü

Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

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