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  4. Yapay zeka teknolojisini kullanarak stadyumları yeniden inşa etti! Türkiye'den Galatasaray'ın seçildiği stadyumda Topkapı Sarayı detayı dikkat çekti

Yapay zeka teknolojisini kullanarak stadyumları yeniden inşa etti! Türkiye'den Galatasaray'ın seçildiği stadyumda Topkapı Sarayı detayı dikkat çekti

13.11.2023 19:56 | Son Güncelleme:
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Transfermarkt'tan Manuel Veth, yapay zeka teknolojisini kullanarak, Şampiyonlar Ligi ekiplerinin stadyumlarını yeniledi. Veth, Galatasaray'ın RAMS Park Stadı'nı Topkapı Sarayı'yla bütünleştirdi.

Yapay zeka günümüzde her konuda kullanılmaya devam ediyor. Ünlü tasarımcı Manuel Veth, Galatasaray dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi takımlarının stadyumlarını yapay zekaya çizdirdi. Ortaya çok güzel fotoğraflar çıktı...

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