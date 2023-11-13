Yapay zeka teknolojisini kullanarak stadyumları yeniden inşa etti! Türkiye'den Galatasaray'ın seçildiği stadyumda Topkapı Sarayı detayı dikkat çekti

Yapay zeka günümüzde her konuda kullanılmaya devam ediyor. Ünlü tasarımcı Manuel Veth, Galatasaray dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi takımlarının stadyumlarını yapay zekaya çizdirdi. Ortaya çok güzel fotoğraflar çıktı...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.