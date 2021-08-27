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Yaprak Dökümü "Ferhunde" karakteri ile akıllara kazınmıştı! İşte Deniz Çakır'ın ekran önü serüveni!

27.08.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, 13 Eylül 2006 - 29 Aralık 2010 yılları arasında yayınlanan, 5 sezon süren Yaprak Dökümü adlı dizide canlandırdığı "Ferhunde" karakteri ile akıllara kazındı. Yaprak Dökümü dizisinde Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimlerle birlikte rol alan Deniz Çakır, Yaprak Dökümü'nden sonra da oyunculuk kariyerine tüm hızıyla devam etti. Çakır birçok başarılı projede yer aldı. İşte ayrıntılar...

Deniz Çakır ekranların en tanınan simalarının başında geliyor. Yaprak Dökümü adlı dram dizisinde hayat verdiği "Ferhunde" karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Deniz Çakır, oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projenin oyuncu kadrosunda yer aldı ve birçok usta sanatçı ile birlikte çalıştı. İşte ayrıntılar...

İŞTE DENİZ ÇAKIR'IN EKRAN ÖNÜ SERÜVENİ...

31 Aralık 1982 Ankara doğumlu Deniz Çakır İlk televizyon deneyimi olan Kadın İsterse'deki Alev rolüyle tanındı, Yaprak Dökümü dizisindeki "Ferhunde" rolü ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Halen sezon sezon ekranlarda yayınlanmaya devam eden Yaprak Dökümü dizisinde Çakır, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerle birlikte çalışmıştı.
Başarılı oyuncu Deniz Çakır Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumiyet gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
Aynı zamanda Çakır, oyunculuk alanında birçok ödüle layık görüldü.
İşte Deniz Çakır'ın rol aldığı projeler: Kadın İsterse, Yaprak Dökümü, İki Arada Aşk, Evet Benim / İşte Benim, Avrupa Yakası, Kako Si?, 40, Ya Sonra, Cam, İffet, Muhteşem Yüzyıl, Yasak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Vurgun, Masumiyet.
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Yaprak Dökümü Deniz Çakır
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