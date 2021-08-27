Yaprak Dökümü "Ferhunde" karakteri ile akıllara kazınmıştı! İşte Deniz Çakır'ın ekran önü serüveni!

Deniz Çakır ekranların en tanınan simalarının başında geliyor. Yaprak Dökümü adlı dram dizisinde hayat verdiği "Ferhunde" karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Deniz Çakır, oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projenin oyuncu kadrosunda yer aldı ve birçok usta sanatçı ile birlikte çalıştı. İşte ayrıntılar...

İŞTE DENİZ ÇAKIR'IN EKRAN ÖNÜ SERÜVENİ...

31 Aralık 1982 Ankara doğumlu Deniz Çakır İlk televizyon deneyimi olan Kadın İsterse'deki Alev rolüyle tanındı, Yaprak Dökümü dizisindeki "Ferhunde" rolü ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Halen sezon sezon ekranlarda yayınlanmaya devam eden Yaprak Dökümü dizisinde Çakır, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerle birlikte çalışmıştı.

Başarılı oyuncu Deniz Çakır Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumiyet gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Aynı zamanda Çakır, oyunculuk alanında birçok ödüle layık görüldü.