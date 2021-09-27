Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir son haliyle hayran bıraktı

Kanal D'nin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in son haliyle kendine hayran bıraktı.

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri "Yaprak Dökümü" dizi uyarlaması olarak Kanal D'de yayınladığı 2006-2010 yıllarında reytingleri alt üst etmişti. Dizinin kadrosunda yıldız isimler vardı:

Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen... Tekrarları hâlâ aynı heyecanla izlenen dizide Sedef rolünü Seda Demir canlandırıyordu.



Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okurken nasıl oyunculuğa geçiş yaptığını Hürriyet'e anlattı.

Orta halli bir aileden geldiğinden üniversitedeki harçlığı için arkadaşlarıyla anketörlük gibi işlere başvuran Seda Demir, "Bir arkadaşımız bazı reklamlarda oyunculuk yapıyordu. Arkadaşlarım da beni oyunculuğa çok yakıştırıyordu ama utanıyordum açıkçası. Çok çekingendim. Bir şirkete anketörlük için başvuracağımı zannederken arkadaşlarım, beni kandırdı ve oyunculuk ajansına yazdırdı. Gittiğim tüm reklam seçmelerinde son 3'e kalıyordum. 'Yaprak Dökümü'nden hemen önce bir dizi için deneme çekimine çağırdılar... Derken çok doğal bir oyunculuk çıktı. O çekim Ay Yapım'a gitti. Yönetmenimiz beni beğenmiş. Hem tipimi hem de oyunculuğumu, her şey o şekilde başladı. Projenin başında çok tedirgindim. Ne seti biliyorum ne sahneleri ne de oyunculuğu..." diye anlattı.

