MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir son haliyle hayran bıraktı

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir son haliyle hayran bıraktı

27.09.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekrarları ile bile izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran, 'Sedef' karakteri ile hafızalara kazınan Seda Demir şimdi ne yapıyor? Başarılı oyuncu Seda Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kanal D'nin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in son haliyle kendine hayran bıraktı.

235324673_121201896911742_4007494289795639306_n

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri "Yaprak Dökümü" dizi uyarlaması olarak Kanal D'de yayınladığı 2006-2010 yıllarında reytingleri alt üst etmişti. Dizinin kadrosunda yıldız isimler vardı:
Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen... Tekrarları hâlâ aynı heyecanla izlenen dizide Sedef rolünü Seda Demir canlandırıyordu.
240581364_131504669181264_5749039719008597296_n

Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okurken nasıl oyunculuğa geçiş yaptığını Hürriyet'e anlattı.

yaprak_dokumunun_sedefi_yillar_sonra_ortaya_cikti_iste_simdiki_hali_1575520717_8698

Orta halli bir aileden geldiğinden üniversitedeki harçlığı için arkadaşlarıyla anketörlük gibi işlere başvuran Seda Demir, "Bir arkadaşımız bazı reklamlarda oyunculuk yapıyordu. Arkadaşlarım da beni oyunculuğa çok yakıştırıyordu ama utanıyordum açıkçası. Çok çekingendim. Bir şirkete anketörlük için başvuracağımı zannederken arkadaşlarım, beni kandırdı ve oyunculuk ajansına yazdırdı. Gittiğim tüm reklam seçmelerinde son 3'e kalıyordum. 'Yaprak Dökümü'nden hemen önce bir dizi için deneme çekimine çağırdılar... Derken çok doğal bir oyunculuk çıktı. O çekim Ay Yapım'a gitti. Yönetmenimiz beni beğenmiş. Hem tipimi hem de oyunculuğumu, her şey o şekilde başladı. Projenin başında çok tedirgindim. Ne seti biliyorum ne sahneleri ne de oyunculuğu..." diye anlattı.
sedef

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü Seda Demir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı

Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Jüri değişti! İşte ilk görüntüler

Jüri değişti! İşte ilk görüntüler

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.