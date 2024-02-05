Yapsa yapsa Fatih Terim yapardı! Derbide Olympiakos'u da devirdi, şampiyonluğa göz kırptı... Yunanlılar onu konuşuyor

Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında heyecan derbi karşılaşması ile sürdü. Atina derbisinde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Mücadelede gülen 2-0'lık skorla Terim'in öğrencileri olurken, goller 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff'in ayağından geldi.
Fatih Terim ile birlikte Panathinaikos ligde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken, kupada yarı finale yükseldi. Tecrübeli çalıştırıcının Panathinaikos'un başında çıktığı 10 maçın 5'i derbi.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'ye yükseltirken, Olympiakos 41 puanda kalarak lider PAOK'un 9 puan gerisine düşmüş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk olurken, Olympiakos evinde OFI'yi ağırlayacak.
Bu performansıyla Yunanistan'da en çok konuşulan isimler arasına giren Fatih Terim Yunan basınında da manşetleri süsledi.
"TERİM MUTLU VE GURURLU"