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  4. Yapsa yapsa Fatih Terim yapardı! Derbide Olympiakos'u da devirdi, şampiyonluğa göz kırptı... Yunanlılar onu konuşuyor

Yapsa yapsa Fatih Terim yapardı! Derbide Olympiakos'u da devirdi, şampiyonluğa göz kırptı... Yunanlılar onu konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2024 07:51 | Son Güncelleme:
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Kariyerine Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başında sürdüren Fatih Terim son çıktığı Olympiakos derbisinden galibiyetle ayrılırken takımın başında gösterdiği performansla Yunanistan'da gündem oldu. İşte detaylar...

Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında heyecan derbi karşılaşması ile sürdü. Atina derbisinde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Canlı Skor

DERBİDE HATA YAPMADI

DERBİDE HATA YAPMADI

Mücadelede gülen 2-0'lık skorla Terim'in öğrencileri olurken, goller 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff'in ayağından geldi.

YAPSA YAPSA TERİM YAPAR

YAPSA YAPSA TERİM YAPAR

Fatih Terim ile birlikte Panathinaikos ligde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken, kupada yarı finale yükseldi. Tecrübeli çalıştırıcının Panathinaikos'un başında çıktığı 10 maçın 5'i derbi.

ŞAMPİYONLUĞA GÖZ KIRPTI

ŞAMPİYONLUĞA GÖZ KIRPTI

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'ye yükseltirken, Olympiakos 41 puanda kalarak lider PAOK'un 9 puan gerisine düşmüş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk olurken, Olympiakos evinde OFI'yi ağırlayacak.

YUNANİSTAN ONU KONUŞUYOR

YUNANİSTAN ONU KONUŞUYOR

Bu performansıyla Yunanistan'da en çok konuşulan isimler arasına giren Fatih Terim Yunan basınında da manşetleri süsledi.

(BNSSPORT)

(BNSSPORT)

"TERİM MUTLU VE GURURLU"

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