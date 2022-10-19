Yaralı madencileri Bartın'dan İstanbul'a taşıyan ambulans uçak ekibi yaşadıklarını anlattı:

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'de maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından yaralı madencileri İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesine taşıyan Sağlık Bakanlığının ambulans uçak ekibi, gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

Ambulans uçak pilotu Şeref Karabay, Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasra'dan İstanbul'a yaralı madencileri taşımak için görev yapan ambulans uçağın, dünyadaki nadir 4 sedyeli uçaklardan biri olduğunu, 14 koltuk kapasiteli uçağın, dünyanın her yerine tek teknik ikmalle uçabildiğini söyledi.

Medikal anlamda da bir yoğun bakım ünitesinde ne varsa tamamının uçakta bulunduğunu belirten Karabay, şöyle devam etti:

"Ameliyat şartları neyse hijyen ve teknik donanım anlamında, aynı şartlar uçağın içinde var. O günkü üzücü olayda saat 21.30'da Sağlık Bakanlığı Komuta Merkezi tarafından derhal Çaycuma meydanına intikal etmemiz istendi. Saat 23.00'de orada hazır olduk. İndiğimizde hastaların kara ambulansıyla getirildiği haberini aldık. 4 ambulansla 4 hasta getirildi. Yanık vakası olması ve durumlarının aciliyetinden ötürü yaralıların, Ankara'daki komuta merkezimiz tarafından İstanbul 112 komuta merkeziyle de koordineli olarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesine intikal ettirilmesi istendi. Biz de medikal ekip tarafından hastalarımız alındıktan sonra kalkışı yaparak 35 dakika sonra İstanbul Havalimanına iniş yaptık."

Karabay, diğer iki yaralı madencinin de başka bir uçakla İstanbul'a sevkinin yapıldığını belirterek, her bir sedye için bir sağlık personeli olacak şekilde uçağın her zaman hazır olduğunu söyledi.

Ambulans uçak ve helikopterle 2009'dan beri görev yaptığını belirten Karabay, "Millet olarak etkilendik, çok üzücü bir olay. Bizden kaynaklanan bir aksama olmaması için de ekstra bir gayret ve süratle kalktık, saat 23.00'de orada hazır olduk." dedi.

- "Toplum olarak çok üzüldüğümüz bir olaydı"

Uçakta yaralı madencilere müdahale eden ekipte görev alan acil tıp teknisyeni Yalçın Zengin de yaralıları gerekli hastanelere ulaştırmak için 7 gün 24 saat hazır bulunduklarını söyledi.

Bartın'da maden ocağında patlama olduğunu duyduklarında çok üzüldüklerini dile getiren Zengin, "Biz 'Nasıl yardımcı olabiliriz?' diye düşünürken, Sağlık Bakanlığından görevlendirme geldi. İvedi bir şekilde Bartın Çaycuma'ya ulaştık." dedi.

Olay günü yaralıları en hızlı şekilde Atatürk Havalimanına götürdüklerini anlatan Zengin, "Oradan da ambulansla sevkleri gerçekleşti. Toplum olarak çok üzüldüğümüz bir olaydı. Bizden kaynaklı da bir aksaklık olmamasını istediğimiz için 'nasıl yardımcı olabiliriz?' diye çok düşündük. Hastaların ağrıları vardı, ağrı kesici yaptık ve oksijen tedavisi uyguladık." diye konuştu.