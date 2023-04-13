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  4. Yardım maçını tribünden takip etti! Brezilya Atletico Madrid maçı sonrası Volan Demirel'den herkesi ağlatan sözler

Yardım maçını tribünden takip etti! Brezilya Atletico Madrid maçı sonrası Volan Demirel'den herkesi ağlatan sözler

13.04.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri için iki dev kulüp bir araya geldi. İspanyol ekibi Atletico Madrid ve Beşiktaş, “Together for Türkiye” (Türkiye için hep birlikte) adıyla depremzedelere destek amacıyla bu akşam dostluk maçına çıktı. Karşılaşmanın tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak duyurulurken, karşılaşmanın ardından Hatay bölgesinin sesi olan Volkan Demirel de açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Vodafone Park’ta Diego Simeone'li İspanyol devi Atletico Madrid’i ağırladı. Tüm geliri depremden etkilenen 11 şehirdeki vatandaşlarımıza aktarılacak olan anlamlı maçı Siyah-Beyazlılar kazandı. Yıldızların kapışmasında Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Gedson Fernandes ve Kevin N'Koudou kaydetti.

Karşılaşmaya takip edenler arasında Hatay'da yaşanan dramın adeta sesi olan, teknik direktör Volkan Demirel'de vardı. Bu anlamlı mücadelede iki takıma da destek veren genç hoca, Atletico Madrid ve Beşiktaş'a bu anlamlı maç için teşekkür etti.

"YAŞADIKLARIM DÜN GİBİ..." 

"YAŞADIKLARIM DÜN GİBİ..." 

Hâlâ çok üzgün olduğunu kaydeden Demirel, "Çok zor zaman geçirdik, hala geçirmeye devam ediyoruz. Yaşadıklarımı dün gibi hatırlıyorum. Tekrarlanmamasını diliyorum. Deprem bölgesi için yapılması gereken o kadar çok şey var ki... Televizyondan bakınca olay daha farklı boyutta. İnsanların neye ihtiyacı olduğunu öğrenmek için, orada zaman geçirip yaşamak gerekiyor" dedi.

Depremi Hatay'da yaşayan ve sonrasında adeta şehrin sesi olarak taraflı tarafsız herkesin sesi olan Volkan Demirel de mücadele için Vodafone Park'taydı. Karşılaşmanın ardından konuşan genç hoca, Atletico Madrid ve Beşiktaş'a bu anlamlı maç için teşekkür etti.

'İNSANLARA DEĞERLİ HİSSETTİRMEMİZ LAZIM'

'İNSANLARA DEĞERLİ HİSSETTİRMEMİZ LAZIM'

Felaketin boyutunu bir kez daha anlatmaya çalışan Volkan hoca, "Şu an yapılacak en güzel şey, yan yana durup Hatay'daki insanlara değerli hissettirmek. Ben oraya her gittiğimde insanlar umutlanıyor. Hatay'a gittiğimde tanıdığım 100 insan varsa 50'sini kaybettim" ifadelerini kullandı.

"ACILARI HATIRLATMAK İSTEMİYORUM" 

"ACILARI HATIRLATMAK İSTEMİYORUM" 

"Benim görevim futbol. Futbolla oradaki insanların yanında olmaya çalışacağım. Ben ekrana çıkıp insanların acılarını hatırlamasını istemiyorum. Bugün de burada bir futbol organizasyonu olduğu için konuşuyorum."

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