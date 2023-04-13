Yardım maçını tribünden takip etti! Brezilya Atletico Madrid maçı sonrası Volan Demirel'den herkesi ağlatan sözler

"YAŞADIKLARIM DÜN GİBİ..."

Hâlâ çok üzgün olduğunu kaydeden Demirel, "Çok zor zaman geçirdik, hala geçirmeye devam ediyoruz. Yaşadıklarımı dün gibi hatırlıyorum. Tekrarlanmamasını diliyorum. Deprem bölgesi için yapılması gereken o kadar çok şey var ki... Televizyondan bakınca olay daha farklı boyutta. İnsanların neye ihtiyacı olduğunu öğrenmek için, orada zaman geçirip yaşamak gerekiyor" dedi.