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Yasemin Özilhan'ın son halini görenler şoke oldu! "Bu kim, tanıyamadım"

14.09.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Şen'in gelini Aslı Şen bir dönem Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan ve şimdilerde oyunculuktan uzakta lüks bir yaşam süren Yasemin Özilhan'la yeni bir poz paylaştı. Ancak paylaşımı görenler Yasemin Özilhan'ı tanıyamadı.

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde sosyetede lüks bir hayat yaşıyor.

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğuna anne olan Yasemin Özilhan uzun süredir ekranlardan uzakta. Ancak oyuncu zaman zaman yaptığı pahalı tavsiyelerle adından söz ettiriyor.

Doğal görünümüyle dikkat çeken ve beğeni toplayan Özilhan son haliyle şoke etti. Ali Şen'in gelini iş insanı Aslı Şen, Yasemin Özilhan'la bir karesini paylaştı.

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Ardından aynı kıyafetle son halini kendi hesabından da paylaşan Yasemin Özilhan'ın abartılı dudak dolgusu sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Yasemin Özilhan'ın son halini görenler "Bu kim?", "Kendine yazık etmiş" yorumlarında bulundu.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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