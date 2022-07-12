Muğla'nın Yatağan ilçesinde Boğa Güreşi Festivali yapıldı.
Yatağan Boğacılar ve Boğa Güreşi Sevenler Derneği tarafından Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün desteğiyle gerçekleştirilen güreşler Yatağan-Aydın kara yolundaki Orman Deposu sahasında gerçekleştirildi.
Güreşleri binlerce kişi tribünlerden ve sahanın kenarına park ettikleri kamyon ile traktörlerin kasalarına çıkarak izledi.
Dualar eşliğinde kurban kesilerek başlayan güreşlere Muğla, Aydın ve İzmir'den getirilen 80 boğa katıldı.
Boğalar, tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreştirildi.
Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, gazetecilere, festivale katılanlardan ücret alınmadığını, amaçlarının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu söyledi.
Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını belirten Toksöz, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali düzenlendi
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