YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali düzenlendi

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali düzenlendi

12.07.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali düzenlendi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Boğa Güreşi Festivali yapıldı.

Yatağan Boğacılar ve Boğa Güreşi Sevenler Derneği tarafından Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün desteğiyle gerçekleştirilen güreşler Yatağan-Aydın kara yolundaki Orman Deposu sahasında gerçekleştirildi.

Güreşleri binlerce kişi tribünlerden ve sahanın kenarına park ettikleri kamyon ile traktörlerin kasalarına çıkarak izledi.

Dualar eşliğinde kurban kesilerek başlayan güreşlere Muğla, Aydın ve İzmir'den getirilen 80 boğa katıldı.

Boğalar, tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, gazetecilere, festivale katılanlardan ücret alınmadığını, amaçlarının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu söyledi.

Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını belirten Toksöz, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali düzenlendi

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali düzenlendi

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla festival

Muğla Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:49
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:35
Yatsı
22:11
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.