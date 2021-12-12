YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Yazı adada geçiren koyunlar salla kırsal mahalleye getirildi

Yazı adada geçiren koyunlar salla kırsal mahalleye getirildi

12.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yem maliyetini düşürmek için besicinin ilkbaharda Beyşehir Gölü'ndeki Çeçen Adası'na yüzer dubayla götürdüğü koyun sürüsü, kışın gelmesiyle kırsal mahalledeki ağıla yerleştirildi - Besici Mehmet Erdoğan: - "Her sene bu işi yapıyoruz, zorlukları da var, çünkü karadaki gibi olmuyor. Nakil esnasında havanın iyi olmasına, gölde dalga oluşturacak fırtına olmamasına çok dikkat ediyoruz. Bir de hayvanlar adada başıboş yayılım yaptığından yabanileşiyor"

ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'da yaz dönemini adada geçiren koyun sürülerinin, Beyşehir Gölü'ndeki dönüş yolculuğu, fotoğraf tutkunlarının karelerine de yansıdı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Bu adaların bazılarında tarım ve hayvancılık faaliyetleri de yürütülüyor.

Göle kıyısı olan kırsal Gölkaşı Mahallesi'nin karşısındaki Çeçen Adası'na ilkbaharda götürülen koyunlar, burada yayılarak üreticisini yem maliyetinden kurtarıyor.

- Adada yayılan hayvanlar doğal ortamda besleniyor

Gölkaşı Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Çiftlik Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Erdoğan, AA muhabirine, Çiftlik Mahallesi'nin 70 haneli, 195 nüfuslu olduğunu, ikiz kardeşiyle kiraladıkları Çeçen Adası'nda tarım ve hayvancılık yaptıklarını anlattı.

Erdoğan, Çiftlik Mahallesi'nden kara yolu ile Gölkaşı Mahallesi'ne getirdikleri koyunları, ilkbaharda motorlu teknelerle hareket ettirdikleri özel yapım salla adaya çıkarttıklarını söyledi.

Hayvanların kışı Çiftlik Mahallesi'ndeki ahırlarda geçirdiğini anlatan Erdoğan, "Adada sürülerimiz yem vermeden doğal ortamda beslendi. Şimdi kapalı ağıllarda yemle beslenecek. Çayırdan çıktıkları için 3-5 ay bakıma çekmemiz gerekiyor. Allah nasip ederse kasaplık ya da kurbanlık olarak satacağız. Adada kaldıklarında, uzunca bir süre yem maliyetinden de kurtulmuş oluyoruz." diye konuştu.

Adada doğan kuzularla sayının dönüş yolculuğunda daha da arttığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sene bu işi yapıyoruz, zorlukları da var, çünkü karadaki gibi olmuyor. Nakil esnasında havanın iyi olmasına, gölde dalga oluşturacak fırtına olmamasına çok dikkat ediyoruz. Bir de hayvanlar adada başıboş yayılım yaptığından yabanileşiyor. Dönüş yolculuğunda dubaya bindirirken başını çeken bir koyun var. O bindiği an diğerleri de takip ediyor. Biz de takviye ediyor, kovalıyoruz. Kovalamazsak, suyu gördüğünde geri kaçabilir. Önümüzdeki yıl mayıs ayında Allah nasip ederse tekrar koyunlarımızı adaya geçireceğiz."

İlkbahar aylarında adaya 70-80 küçükbaş hayvan çıkardıklarını aktaran Erdoğan, dönüşte kuzularla birlikte sayının 100'e yaklaştığını dile getirdi.

Ümmü Gülsüm Erdoğan da ailesine yardımcı olduğunu belirterek, "Şansımızdan hava iyiydi. Gölde dalga da yoktu. Koyun ve kuzularımızı sağ salim getirdik." dedi.

- Fotoğraf karelerine de yansıdı

Gölde adadan karaya hayvan nakilleri yörede bulunan fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Merve Şahin, adadan karaya getirilen koyunları fotoğraflamanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, çektiği karelerle fotoğraf yarışmalarında derece hedeflediğini aktardı.

Yazı adada geçiren koyunlar salla kırsal mahalleye getirildi

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde yem maliyetini düşürmek için besicinin ilkbaharda Beyşehir Gölü'ndeki Çeçen Adası'na yüzer dubayla götürdüğü koyun sürüsü, kışın gelmesiyle kırsal mahalledeki ağıla yerleştirildi - Besici Mehmet Erdoğan: - "Her sene bu işi y

Yaz dönemini adada geçiren koyunların göl üzerinde ilginç dönüş yolculuğu

Yaz dönemini adada geçiren koyunların göl üzerinde ilginç dönüş yolculuğu

Yaz dönemini adada geçiren koyunların göl üzerinde ilginç dönüş yolculuğu

Yaz dönemini adada geçiren koyunların göl üzerinde ilginç dönüş yolculuğu

Yaz dönemini adada geçiren koyunların göl üzerinde ilginç dönüş yolculuğu

Yaz dönemini adada geçiren koyunların göl üzerinde ilginç dönüş yolculuğu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:49
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:00

Konya Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Pazar

Uğurlu Eczanesi
Karatay
İrem Eczanesi
Selcuklu
Kübra Eczanesi
Selcuklu
Müge Eczanesi
Selcuklu
Poyraz Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
Vizyon Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.