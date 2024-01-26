Yeni imajıyla çok konuşulmuştu... Bikini giyen ünlü oyuncu Gülcan Arslan kedisiyle oyun oynadığı anları paylaştı

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiren güzel isim kısacık sarı saçlarıyla çok beğenilmişti.
Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanınan güzel oyuncu Gülcan Arslan paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.
Oyuncu son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Giydiği mavi renkli bikiniyle çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoda kedisiyle oynadığı anlar kameralara yansıdı. Oyucunun dövmesi ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Oyuncunun kedisiyle eğlenceli ve samimi videosu kısa sürede gündem olmayı başardı. Paylaşıma yorum yağdı.
Bir dönem Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. 37 yaşındaki oyuncu kısacık kestirdiği saçlarıyla bambaşka bir görünüme bürünmüştü.