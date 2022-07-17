Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.
Bu arada Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa seçilen Hacı Ahmet Yaman ve yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla bir araya geldi.
Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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