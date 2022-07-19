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Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

19.07.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, kuvvet çalıştı.

Akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını Malatya'da sürdürecek.

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Yeni Malatyaspor Malatya futbol spor toto 1.lig

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