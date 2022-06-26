YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

26.06.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Spor Toto Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi.

Yeni Malatyaspor'un seçimli olağan genel kurul toplantısı Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan eski başkan Adil Gevrek, üzgün olduklarını ancak asla umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.

Başkanlığı döneminde takımın büyük başarılara imza attığını, sıkıntı günler de yaşadığını aktaran Gevrek, şöyle konuştu:

"Ligden düşebilirsin ancak ayağa kalkmasını mutlaka bilmek lazım. Bunun için de yapılması gerekenler var. Bununla alakalı gelecek kişilere kulüple ilgili anlattım. Tekrar Süper Lig'e çıkmak daha doğrusu Yeni Malatyaspor'u, şehrin futbolunu yaşatmak istiyorsak birliğe, beraberliği ihtiyaç var. Üzgünüm ancak vicdanım rahat çünkü Yeni Malatyaspor için elimden gelen her şeyi yaptım. Başarılı oldum, başarısız oldum ama emin olun ki Malatya halkının yüzünü yere düşürecek bir şey yapmadım. Her zaman her yerde Yeni Malatyaspor'un hakkını savundum."

Divan kuruluna listesini sunan Kamil Göksu ise hiçbir yerde "Şu kadar parayla geliyoruz" gibi söz söylemediğini belirterek, "Ben size, bu şehre para taahhüdünde bulunmadım. Bu kulüpte paraya, pula ihtiyaç yok. Benim önümün açılması için sadece 10 gün istiyorum. Kimse benden para istemesin 10 gün. Bizim parayla pulla işimiz yok. Ben arkadaşlarımla bu kulübün önünü açacak teknik hazırlık yapacağım. Bu şehir bize sahip çıkmazsa listemizi çeker, gideriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından genel kurula bir süre ara verildi. Daha sonra divan kurulu, Kamil Göksu'nun adaylıktan çekildiği bildirdi.

Tekrar kürsüye çıkan Adil Gevrek, 8 yıldır başkanlık yaptığını ve hep doğruları söylediğini anlatarak, Kamil Göksu'ya "Bu iş çocuk oyuncağı değil." eleştirisinde bulundu.

Yeni bir liste hazırlanacağı bildirilmesi üzerine kongreye bir süre daha ara verildi.

Daha sonra Aziz Ayboğa'nın listesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Aziz Ayboğa kulübün yeni başkanı oldu.

Aziz Ayboğa adına konuşma yapan Mehmet Coşer Gömüç, Ayboğa'nın başkanlığında Yeni Malatyaspor'un daha iyi yerlere geleceğini belirterek, takımı çok daha iyi yerlere getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:08
Sabah
04:58
Öğle
12:35
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:43
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.