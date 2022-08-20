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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

20.08.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki kongrede yaptığı konuşmada, partisinin üye ve katılımlarla hızla büyüdüğünü anlattı.

Milli görüşü ve Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşıyacaklarını dile getiren Erbakan, şöyle dedi:

"Bundan önceki ay, bir ayda 18 bin üye kaydederek Türkiye'nin en fazla üye kaydeden partisi olmuştuk. Takip eden ayda, bir ay içerisinde 31 bin üye kaydederek yine üye kaydında Türkiye şampiyonu olduk. Ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi unvanını elde ettik. Şimdi hedefimiz her ay 50 bin üye kaydetmek ve en kısa süre içerisinde 500 bin üye hedefine ulaşmaktır."

Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Erbakan, bu alanlardaki sorunların ancak Milli Görüşle çözülebileceğini ifade etti.

İktidarın Suriye yaklaşımını da olumlu bir adım olarak gördüklerini belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Tabii ki iktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını her ne kadar gecikmiş olsa da olumlu bir adım olarak görüyoruz. 'Zararın neresinden dönülse kardır' diye değerlendiriyoruz. Daha ilk başta düğmenin yanlış düğümlenmesi yüzünden milyonlarca Suriyeli kardeşimiz yerinden ve yurdundan oldu. Yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz öldü. Sakat, öksüz ve yetim kaldı. Bir an önce Suriye yönetimiyle anlaşılması ve ülkemizdeki Suriyeli misafirlerimizin can güvenlikleri teminat altına alınmak şartıyla ülkelerine gönderilmesi gerektiğini ifade ediyoruz."

Erbakan, Suriye'de Sünni ve Araplardan boşalan bölgede Amerika ve İsrail'in terör örgütleri aracılığıyla bir devlet kurma planı olduğunu, bu nedenle o bölgelerin boş kalmaması, Suriyeli ve Arapların tekrardan kendi topraklarına dönmesinin son derece önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Kongrede, Mehmet Dere yeniden il başkanlığına seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

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Kahramanmaraş Yeniden Refah Partisi

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