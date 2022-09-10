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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı:

10.09.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar"

RİZE (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de partisinin 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, İsmail Kahraman Kültür Merkezinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir köşesinde il kongrelerini yaptıklarını, Yeniden Refah Partisi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Erbakan, bu alanlardaki sorunların ancak Milli Görüş'le çözülebileceğini ifade etti.

Erbakan, Millet İttifakı'na ilişkin, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen altı tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar. Artık bunlar altın gününe döndü. Toplanıp fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar." dedi.

Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"En son HDP'ye bakanlık vereceğiz mi? Vermeyeceğiz mi? diye tartıştılar. Çünkü HDP gizli ortak. Sürekli birbirleriyle atışma içerisindeler. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa 6'sı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya geldiler. Ne konuşuyorsunuz bu masada? 36 kez bir araya geliyorsunuz ortada bir kaynak paketiniz var mı? Yok. Şu milletin canını yakan ekonomik krize ilişkin bir çözümünüz var mı? Yok. Ortaya bir cumhurbaşkanı adayı çıkarabildiniz mi? Onu da çıkaramadınız. Fotoğraf çektirip yiyip içip dağılıyorlar. Milletin derdi nerede, bunların hali nerede. Bunlardan millete bir fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz."

Tek listeyle seçime gidilen kongrede, Mehmet Akif Zerdeci yeniden il başkanlığına seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı:

- "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partinin il kongresine katıldı

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