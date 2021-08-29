Yılan Hikâyesi'nin Rambo'su Ferhat Yılmaz 70 kilo verdi

Kanal D'de 1999-2002 yılları arasında ekrana gelen efsane dizi Yılan Hikâyesi'nde Rambo karakteriyle hafızlarda yer edinen başarılı oyuncu Ferhat Yılmaz, dizideki kilolarından kurtuldu.

Yıllar içinde tam 70 kilo veren Yılmaz, değişimiyle hayranlarını şaşırttı. Ferhat Yılmaz sosyal medyada değişimiyle gündem oldu.

Ünlü isim mide ameliyatı ile kilolarından kurtulurken spor ve diyeti de ihmal etmedi.

Yılmaz daha önce yaptığı bir açıklamada "Ölecektim artık yani çok fena durumdaydım. Kendi sağlığım için verdim tabii ki. Şu an kendimi kuş gibi çok iyi hissediyorum" demişti.