Yılan Hikâyesi'nin Rambo'su Ferhat Yılmaz 70 kilo verdi

Kanal D'de 1999-2002 yılları arasında ekrana gelen efsane dizi Yılan Hikâyesi'nde Rambo karakteriyle hafızlarda yer edinen başarılı oyuncu Ferhat Yılmaz, dizideki kilolarından kurtuldu.
Yıllar içinde tam 70 kilo veren Yılmaz, değişimiyle hayranlarını şaşırttı. Ferhat Yılmaz sosyal medyada değişimiyle gündem oldu.
Ünlü isim mide ameliyatı ile kilolarından kurtulurken spor ve diyeti de ihmal etmedi.
Yılmaz daha önce yaptığı bir açıklamada "Ölecektim artık yani çok fena durumdaydım. Kendi sağlığım için verdim tabii ki. Şu an kendimi kuş gibi çok iyi hissediyorum" demişti.
VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER
Buse Terim
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.
Danla Bilic
Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.
Feyza Civelek
'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.
21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.
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