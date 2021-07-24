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Yıldız golcü Sörloth Türk temsilcileri ile görüşüyor

24.07.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leipzig'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Sörloth için Türk temsilcileriyle görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Leipzig, Sörloth ile yolları ayırma kararı aldı. Alman gazeteci Gudio Schafer, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Sörloth'un kulübün beklentilerini karşılayamayacak bir profilde görüldüğü ve bu nedenle yolları ayırma kararı aldığını yazdı.

TÜRK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME HALİNDE

Alman gazeteci Guido Schafer, "Teknik direktör Jesse March, Sörloth'un antrenmanlardaki formunu beğendi. Ancak kulübün beklentilerini karşılayamayacak bir profil gördü. Bu gelişme sonrası Leipzig, oyuncuyu bonservisiyle vermeye karar verdi. 15 milyon Euro beklenti var. Sörloth'un ilk tercihi Avrupa'da kalmak. Oyuncuyla ilgilenen takımlar da var. Leipzig şu an sadece Türk temsilcileriyle görüşme halinde" dedi.

KAÇ GOL ATTI?

Sörloth, Leipzig formasıyla geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 29 maça çıktı ve 5 gol attı, 2 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta tek golünü Başakşehir maçında atan Norveçli futbolcu, toplamda 37 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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