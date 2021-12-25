Yolu kardan kapanan mahallede omzu kırılan çoban için ekipler seferber oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede omzu kırılan çoban, ekiplerin 6 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Örmeli Mahallesi Elemek mezrasında koyunlarına yem verdiği sırada ayağı kayarak düşen 43 yaşındaki Celalettin Çeçen'in omzu kırıldı.

Yakınları Çeçen için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bölgede etkili olan kar ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyemeyen sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesine haber verdi.

Yer yer çığın da düştüğü yolda iş makineleriyle ilerleyen sağlık ekipleri, yaklaşık 6 saat süren zorlu çalışma sonrasında mezraya ulaştı.

Sol omzunda kırık olduğu belirlenen ve ilk müdahalesi evinde yapılan hasta, Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür eden Çeçen, "Sabah koyunların otunu verirken buzdan dolayı ayağım kaydı ve düştüm. 112'yi aradık. Yollar kapalı olduğu için belediye ekipleriyle geldiler. Herkese çok teşekkür ederim, Allah razı olsun." dedi.

Sağlık personeli Yakup Yılmaz da "Hastamıza ilk müdahalesini yaptık. Ancak ileri tetkik ve görüntüleme için ilçe hastanesine naklini gerçekleştiriyoruz. Karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.