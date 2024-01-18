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  4. Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı! 106. dakikadaki sürprizi Galatasaray'ı hatırlattı... Olympiakos zaferi sonrası Atina sokakları adeta yıkıldı

Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı! 106. dakikadaki sürprizi Galatasaray'ı hatırlattı... Olympiakos zaferi sonrası Atina sokakları adeta yıkıldı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.01.2024 09:10 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim ve öğrencilerinin derbi zaferi Atina sokaklarını sevinçten ayağa kaldırdı. Yunanistan Kupası'nda ezeli rakibi Olympiakos'u deplasmanda eleyen Panathinaikos, çeyrek finale yükseldi. Mücadeleye 106. dakikadaki Samet Akaydın hamlesi damga vurdu. Terim'in bu kararı Galatasaray günlerini hatırlattı. Zaferin ardından kutlamalar Atina sokaklarına taşarken, Terim ve öğrencileri meşalelerle karşılandı. Yunanistan'da yenilgi yüzü görmeyen Terim'in performansı spor basınında geniş yankı buldu.

Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı esmeye devam ediyor. Yunanistan Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Olympiakos'u deplasmanda mağlup eden Panathinaikos, çeyrek finale yükseldi. 1-1'lik ilk maçın rövanşında ezeli rakibiyle kozlarını paylaşan Fatih Terim'in öğrencileri, zorlu deplasmandan zaferle döndü. 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Terim'in performansı Yunan basınında geniş yankı bulurken, Terim ve öğrencileri Atina sokaklarında meşalelerle karşılandı.


Canlı Skor

FATİH TERİM 106. DAKİKADA SAMET AKAYDIN'I FORVETE GÖNDERDİ

FATİH TERİM 106. DAKİKADA SAMET AKAYDIN'I FORVETE GÖNDERDİ

90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. Panathinaikos'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Samet Akaydın, yeni takımının formasını ilk kez 106. dakikada giydi. Forvet oyuncusu sakatlanınca yerine giren Akaydın'ı Terim hücum bölgesinde görevlendirdi.


Akaydın, maçın son düdüğüne kadar forvette görev aldı.

GALATASARAY DÖNEMİNDEKİ DONK HAMLESİNİ HATIRLATTI

GALATASARAY DÖNEMİNDEKİ DONK HAMLESİNİ HATIRLATTI

Fatih Terim'in Olympiakos'a karşı yaptığı Samet Akaydin hamlesi, 2018/19 sezonunu hatırlattı. O dönem Galatasaray'ın başında olan Terim, Antalyaspor deplasmanının son dakikalarında Ryan Donk'u forvete göndermişti. Terim'in forvette görevlendirdiği Ryan Donk, 87. dakikada takımını Antalyaspor deplasmanında 1-0 öne geçirmişti.

PENALTILARLA KAZANDI

PENALTILARLA KAZANDI

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayan dev mücadelede, seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük kuran Panathinaikos tur atlayan taraf oldu.

BÜYÜK SEVİNÇ! MEŞALELERLE KARŞILANDILAR

BÜYÜK SEVİNÇ! MEŞALELERLE KARŞILANDILAR

Maçın ardından gerek saha içinde gerek soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.

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Fatih Terim Panathinaikos Yunanistan 10 maçı maçın
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