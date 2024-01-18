Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı! 106. dakikadaki sürprizi Galatasaray'ı hatırlattı... Olympiakos zaferi sonrası Atina sokakları adeta yıkıldı

Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı esmeye devam ediyor. Yunanistan Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Olympiakos'u deplasmanda mağlup eden Panathinaikos, çeyrek finale yükseldi. 1-1'lik ilk maçın rövanşında ezeli rakibiyle kozlarını paylaşan Fatih Terim'in öğrencileri, zorlu deplasmandan zaferle döndü. 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Terim'in performansı Yunan basınında geniş yankı bulurken, Terim ve öğrencileri Atina sokaklarında meşalelerle karşılandı.
90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. Panathinaikos'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Samet Akaydın, yeni takımının formasını ilk kez 106. dakikada giydi. Forvet oyuncusu sakatlanınca yerine giren Akaydın'ı Terim hücum bölgesinde görevlendirdi.
Akaydın, maçın son düdüğüne kadar forvette görev aldı.
Fatih Terim'in Olympiakos'a karşı yaptığı Samet Akaydin hamlesi, 2018/19 sezonunu hatırlattı. O dönem Galatasaray'ın başında olan Terim, Antalyaspor deplasmanının son dakikalarında Ryan Donk'u forvete göndermişti. Terim'in forvette görevlendirdiği Ryan Donk, 87. dakikada takımını Antalyaspor deplasmanında 1-0 öne geçirmişti.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmayan dev mücadelede, seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük kuran Panathinaikos tur atlayan taraf oldu.
Maçın ardından gerek saha içinde gerek soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.