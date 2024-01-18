Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı! 106. dakikadaki sürprizi Galatasaray'ı hatırlattı... Olympiakos zaferi sonrası Atina sokakları adeta yıkıldı

FATİH TERİM 106. DAKİKADA SAMET AKAYDIN'I FORVETE GÖNDERDİ

90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. Panathinaikos'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Samet Akaydın, yeni takımının formasını ilk kez 106. dakikada giydi. Forvet oyuncusu sakatlanınca yerine giren Akaydın'ı Terim hücum bölgesinde görevlendirdi.





Akaydın, maçın son düdüğüne kadar forvette görev aldı.

