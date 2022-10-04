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Yürüyerek Kudüs'e ulaşmak üzere yola çıkan İtalyan Luis Joyaux Bursa’da mola verdi

04.10.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürüyerek Kudüs'e ulaşmak üzere yola çıkan İtalyan Luis Joyaux Bursa’da mola verdi

İtalya’da yaşayan Luis Joyaux, Filistin’in Kudüs şehrine gitmek için yaya olarak çıktığı yolculukta Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaştı.

İtalya’da yaşayan Fransız asıllı Katolik Hristiyan Luis Joyaux hac ibadetini yapmak için mart ayında Roma’dan, Kudüs'e varmak üzere yola çıktı.

Yaklaşık 2 bin 500 kilometre yürüyüşün ardından İnegöl'de mola veren Joyaux, İnegöl Belediyesi tarafından ağırlandı. Kıyafet, konaklama ve gıda ihtiyacı karşılanan Joyaux, yolculuğuna dair yaşadıklarını kitap haline getireceğini söyledi.

Kudüs’e gideceğini belirterek Joyaux, "12 Mart 2022'de İtalya’dan yola çıktım. Fransız asıllı bir Hristiyanım. 40 yaşındayım ve bilgisayar mühendisiyim. Yolculuktaki amacım Kudüs’e giderek hac vazifemi yerine getirmek. Yaya olarak yola çıktım ve bugün Bursa’nın İnegöl şehrindeyim. İnegöl’de misafir edildim. Yolculuk boyunca gördüklerimi ve yaşadıklarımı kitap haline getireceğim. Beni misafir eden İnegöl halkına ve belediyesine teşekkür ederim." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da "Louis Hac görevini yerine getirmek için İtalya’dan Kudüs’e yürüyerek yola çıkmış İnegölümüzde mola vermiş. Biz de kendisini ağırladık. Üstünden de anlaşılacağı üzere Louis’de artık İnegöllü." dedi.

İnegöl Belediyesi tarafından misafir edilen Luis Joyaux burada konakladıktan sonra yolculuğuna devam etti.

Yürüyerek Kudüs'e ulaşmak üzere yola çıkan İtalyan Luis Joyaux Bursa’da mola verdi

Yürüyerek Kudüs'e ulaşmak üzere yola çıkan İtalyan Luis Joyaux Bursa’da mola verdi

Yürüyerek Kudüs'e ulaşmak üzere yola çıkan İtalyan Luis Joyaux Bursa’da mola verdi

Yürüyerek Kudüs'e ulaşmak üzere yola çıkan İtalyan Luis Joyaux Bursa’da mola verdi

İtalya’dan Kudüs’e gitmek için yaya olarak yola çıkan Luis Joyaux Bursa’da mola verdi

İtalya’dan Kudüs’e gitmek için yaya olarak yola çıkan Luis Joyaux Bursa’da mola verdi

İtalya’dan Kudüs’e gitmek için yaya olarak yola çıkan Luis Joyaux Bursa’da mola verdi

İtalya’dan Kudüs’e gitmek için yaya olarak yola çıkan Luis Joyaux Bursa’da mola verdi

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