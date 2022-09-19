YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada yüzdü

Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada yüzdü

19.09.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada yüzdü

ÇANAKKALE (AA) - Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Eceabat ile Gökçeada arasındaki 29 kilometrelik mesafeyi 8 saat 14 dakikada yüzdü.

Sunaçoğlu, sabah saatlerinde geldiği Büyük Kemikli Balıkçı Barınağı sahilinden suya girip ısınma turu yaptı.

Ardından Türk bayrağı açan Sunaçoğlu, yaklaşık 8 saat sürmesi planlanan yüzme etkinliğinde ilk kulaçlarını attı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin de güvenlik amacıyla takip ettiği Sunaçoğlu, kuvvetli poyraza rağmen Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada ulaştı.

Gökçeada Kuzu Limanı'na ulaşan yüzücüyü, burada etkinliği düzenleyen Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Genel Başkanı Caner Dalkalı ve federasyonun Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur karşıladı.

Çanakkale Valiliğinin desteği, ŞEGAFED'in sponsorluğunda yüzme etkinliğini tamamladığını belirten Sunaçoğlu, "Çanakkale'den Gökçeada'ya yüzerek bir etkinlik gerçekleştirdik. 29 kilometre mesafeyi 8 saat 14 dakika gibi bir süreyle yüzerek bir başarı elde ettim. Böyle bir günde başarı elde ettiğimiz için bu başarıyı şehitlere, gazilere ve onların ailelerine armağan ediyoruz." diye konuştu.

Dalkalı da yüzücü Sunaçoğlu'nu tebrik ederek, vatan savunması uğruna hayatını kaybeden şehitleri saygıyla gazileri ise minnetle andıkları kaydetti.

Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada yüzdü

Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada yüzdü

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale yüzme

Çanakkale Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
13:13
İkindi
16:41
Akşam
19:25
Yatsı
20:44
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.